الرياضة

الخليج يتغلب على الوحدة 2/3 في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      13 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
حقق فريق الخليج فوزًا مثيرًا على ضيفه الوحدة2/3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ 13 بدوري روشن.

سجل اللاعب سوكول تسيكاليشي الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 9، قبل أن يعادل جيرسون رودريجيز النتيجة لفريق الوحدة في الدقيقة 32.

وعاد اللاعب فابيو مارتينيز ليتقدم لفريق الخليج في الدقيقة 70. وتمكن اللاعب كريم يودا من معادلة النتيجة لفريق الوحدة في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 87، عاد فابيو مارتينيز ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريق الخليج، قبل أن يسجل فيصل فجر هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 90+3، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الخليج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد فريق الوحدة عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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