الخليج يتغلب على الوحدة 2/3 في دوري روشن

جدة- محمود العوضي
حقق فريق الخليج فوزًا مثيرًا على ضيفه الوحدة2/3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ 13 بدوري روشن.
🎥 هدف الخليج الأول
⚽️ سوكول
#️⃣ #الخليج_الوحدة pic.twitter.com/VVR7BZZjnq
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 13, 2023
سجل اللاعب سوكول تسيكاليشي الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 9، قبل أن يعادل جيرسون رودريجيز النتيجة لفريق الوحدة في الدقيقة 32.
وعاد اللاعب فابيو مارتينيز ليتقدم لفريق الخليج في الدقيقة 70. وتمكن اللاعب كريم يودا من معادلة النتيجة لفريق الوحدة في الدقيقة 80.
هدف رائع من رودريغيز 😍👏
#️⃣ #الخليج_الوحدة pic.twitter.com/buiSVTGIeB
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 13, 2023
وفي الدقيقة 87، عاد فابيو مارتينيز ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريق الخليج، قبل أن يسجل فيصل فجر هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 90+3، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف.
وبتلك النتيجة، رفع فريق الخليج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد فريق الوحدة عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
🎥 هدف التعادل للوحدة
⚽️ عبدالكريم يودا
#️⃣ #الخليج_الوحدة pic.twitter.com/EGR2NljjgP
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 13, 2023
هدف رائع من فابيو مارتينيز 😍👏
#️⃣ #الخليج_الوحدة pic.twitter.com/bKHrym3VKX
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 13, 2023
الرائع فابيو مارتينيز.. هدف بطريقة رائعة!! 😍👏#الخليج_الوحدة pic.twitter.com/pZKiE423jk
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 13, 2023