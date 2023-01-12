مدرب البرتغال الجديد يجتمع مع رونالدو في الرياض

وصل مدرب منتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، إلى العاصمة السعودية الرياض، والتقى بمهاجم النصر كريستيانو رونالدو بحسب وسائل إعلام.



وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية “EFE” الخميس، أن المدرب الإسباني الجديد للبرتغال، مارتينيز، احتمع مع رونالدو لمناقشة أمور فنيّة.



رونالدو (37 عامًا) وفد إلى النصر في سوق الانتقالات الشتوي الحالي 2023 بعد أن فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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كما التقى مارتينيز -المدرب السابق لمنتخب بلجيكا- مع عددِ من لاعبي المنتخب البرتغالي المتواجدين في السعودية لخوض كأس السوبر الإسباني، حيث تقام هذه النسخة بمشاركة 4 فرق هي” ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس”.

ويعد رونالدو الهدّاف التاريخي لمنتخب البرتغال ولكرة القدم الدولية بوجه عام برصيد 118 هدفًا، سجّلها خلال 196 مباراة في كل البطولات.