الفتح يتغلب على الاتفاق بهدفين في دوري روشن

جدة- محمود الغوضي
تمكن فريق الفتح من حصد ثلاث نقاط مهمة، بعد تحقيقه الفوز على نظيره الاتفاق، مساء اليوم الخميس، بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة بدوري روش للمحترفين.
🎥 هدف الفتح الأول
⚽️ ماجد كنبة
#️⃣ #الفتح_الاتفاق pic.twitter.com/RtgcD4QhhL
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 12, 2023
سجل اللاعب ماجد كنبه الهدف الأول للفتح في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف مروان سعدان الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 59.
🎥 هدف الفتح الثاني
⚽️ مروان سعدان
#️⃣ #الفتح_الاتفاق pic.twitter.com/FHg9BQQyNU
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 12, 2023
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الاتفاق سنوسي هوساوي في الدقيقة 40.
بتلك النتيجة، بات رصيد فريق الفتح 18 نقطة بالمركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز التاسع.