الرياضة

الفتح يتغلب على الاتفاق بهدفين في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      12 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود الغوضي

تمكن فريق الفتح من حصد ثلاث نقاط مهمة، بعد تحقيقه الفوز على نظيره الاتفاق، مساء اليوم الخميس، بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة بدوري روش للمحترفين.

سجل اللاعب ماجد كنبه الهدف الأول للفتح في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف مروان سعدان الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الاتفاق سنوسي هوساوي في الدقيقة 40.

 

بتلك النتيجة، بات رصيد فريق الفتح 18 نقطة بالمركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز التاسع.

 

 

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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