وزير الموارد البشرية يبحث مع وزيرة العمل الكيني مجالات التعاون المشترك

البلاد : متابعات

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمكتبه في الوزارة اليوم اجتماعًا مع معالي وزيرة العمل والحماية الاجتماعية فلورنسي بوري والوفد المرافق لها.

وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كينيا في مجال العمل والتنمية الاجتماعية، وتعزيز جهود الشراكة لتطوير مستوى التعاون إلى آفاق جديدة، بما يحقق المصالح المشتركه بين البلدين الصديقين.

وفي ذات السياق؛ عقد معالي نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين اجتماعًا مع فلورنسي بوري، بحضور المختصين من الجانبين، وتم خلال الاجتماع استعراض إستراتيجية سوق العمل السعودي، وسياسات سوق العمل، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بتنظيم قطاع العمل وحماية حقوق العمالة.