مذكرة تفاهم بين جامعة جدة وهيئة الإذاعة والتلفزيون

جدة : البلاد

وقعت جامعة جدة اليوم (الأربعاء) مذكرة تفاهم مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بمقر الهيئة بمدينة الرياض. وقد مثل الجامعة في توقيع الاتفاقية مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للجامعة الأستاذ الحجاز بن مصلح الثقفي، كما مثل الهيئة المدير التنفيذي للإدارة التجارية والتسويق الأستاذ بندر بن عبد المحسن الحسن .

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في المجالات التطويرية والتدريبية والاستشارية والبحثية كما تشمل تدريب الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون بين جامعة جدة ومؤسسات الوطن التعليمية والتدريبية بهدف تحقيق التعاون المثمر وتكاتف الجهود ودفع عجلة التقدم في عدة مجالات.