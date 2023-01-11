“لوب” يحسم فئة السيارات.. والعطية يتصدر الترتيب العام في رالي داكار السعودية 2023

الرياض- البلاد

تواصلت منافسات رالي داكار السعودية 2023م، اليوم الأربعاء 11 يناير، وذلك بانطلاق المرحلة العاشرة من حرض إلى شيبة، لمسافة 622 كلم، منها 508 كلم لمرحلة الربط، و114 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وأحرز الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق “البحرين ريد إكستريم”، المركز الأول في فئة السيارات، مسجلاً ساعة و48 دقيقة و32 ثانية، متفوقاً على السويدي ماتياس إكستروم سائق “أودي”، بفارق 3 دقائق و4 ثوانٍ، يليه البرازيلي لوكاس مورايس سائق فريق “أوفر درايف” ثالثاً، بفارق 5 دقائق و22 ثانية.

وحافظ القطري ناصر العطية سائق فريق “تويوتا غازو” على صدارة الترتيب العام، مبتعداً عن البرازيلي لوكاس مورايس، بفارق ساعة و21 دقيقة و34 ثانية، يتبعهما الفرنسي سيباستيان لوب في المرتبة الثالثة، بفارق ساعة و37 دقيقة و23 ثانية.

وأعلن الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي”، عن انسحابه من رالي داكار السعودية 2023م، جراء الحادث الذي تعرّض له، والذي أدى إلى تلف مركبته، وعدم ملاءمتها للعودة إلى المنافسة، لينضم إلى زميله في الفريق الفرنسي بيتر هانسيل بطل رالي داكار بواقع 13 لقباً، والذي قرّر الانسحاب بعد تعرّضه لحادث، وإصابة ملاّحه، ليبقى السويدي ماتياس إكستروم وحيداً في هذه الفئة من فريق “أودي”.

ونجح البتسواني روس برانش درّاج فريق “هيرو”، في الظفر بالمرتبة الأولى في فئة الدراجات النارية، مسجلاً ساعة و44 دقيقة، فيما حلّ الفرنسي إدريان فان بيفرين ثانياً، بفارق 21 ثانية، ومن بعدهما الجنوب إفريقي مايكل دوكيرتي ثالثاً، بفارق 30 ثانية عن المتصدر.

وصعد الأرجنتيني كيفين بينافيديس درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم” إلى المركز الأول في الترتيب العام للفئة، فيما تراجع الأمريكي سكايلر هاوز درّاج فريق “هوسكفارنا”، بفارق دقيقة و29 ثانية، وحلّ الأسترالي توبي برايس درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم” في المركز الثالث، بفارق دقيقتين و10 ثوانٍ.

وسجّل البرازيلي مارسيلو ميديروس درّاج فريق “تاجواتور ريسينغ”، الزمن الأسرع في هذه المرحلة عن فئة الدراجات رباعية العجلات “الكوادز”، مسجلاً ساعتين و4 دقائق و28 ثانية، تلاه الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق “7240”، بفارق دقيقة و8 ثوانٍ، فيما جاء جيوفاني إنريكو درّاج فريق “إنريكو ريسينغ” في المرتبة الثالثة، بفارق دقيقتين و55 ثانية.

وتمكّن الفرنسي أليكسندر غيرو درّاج فريق “ياماها”، من البقاء في المركز الأول في الترتيب العام، بفارق ساعة و17 دقيقة و56 ثانية، ومن خلفه الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو درّاج فريق “دراج أون رالي”، فيما حلّ مانويل أندوخار ثالثاً، بفارق ساعة و38 دقيقة و44 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تي 3″، حسم الأمريكي سيث كوينتيرو سائق فريق “ريد بُل أوفرود جيونيور” المركز الأول في هذه المرحلة، وذلك بزمن ساعة و55 دقيقة و17 ثانية، فيما حقّق إغناسو كازال سائق فريق “إكس ريد ياماها” المرتبة الثانية بفارق 37 ثانية، ووصل البرتغالي هيلدر روديغيز سائق فريق “ساوث ريسينغ كان أم” ثالثاً، بفارق دقيقتين و46 ثانية عن المتصدر.

وواصل البلجيكي غيوم دي ميفيوس سائق فريق “جي رالي تيم” صدارته للترتيب العام، بفارق 7 دقائق و48 ثانية عن الأمريكي أوستن جونز سائق فريق “ريد بُل أوفرود جونيور” صاحب المركز الثاني، يليه زميله في الفريق الأمريكي سيث كوينتيرو، بفارق ساعة و3 دقائق و42 ثانية.

ونال الإسباني جيرارد فاريس المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4″، وذلك بزمن ساعة و58 دقيقة و22 ثانية، متفوقاً على البولندي ماريك غوكزال سائق فريق “إنرجي لانديا رالي تيم”، بفارق 55 ثانية، تلاه ابنه إيريك غوكزال في المركز الثالث، بفارق دقيقة و8 ثوانٍ عن المتصدر.

واستطاع الليتواني روكاس باسيوشكا سائق فريق “ريد بُل كان أم”، الحفاظ على مركزه في الصدارة، فيما قلّص البولندي إيريك غوكزال الفارق الزمني إلى 3 دقائق و40 ثانية، كما وصل الإسباني جيرارد فاريس إلى المرتبة الثالثة، بفارق 6 دقائق و47 ثانيةً عن المتصدر.

وفي فئة الشاحنات، نجح الهولندي باسكال دو بار سائق فريق “ريوالد داكار”، في نيل المرتبة الأول في هذه المرحلة، بزمن ساعتين و9 دقائق و45 ثانية، فيما خطف الهولندي ميتشل فان دينبرينك سائق فريق “يورول تيم دي روي” بفارق 22 ثانية، ووصل الهولندي يانوس فان كاستيرين سائق “يورول تيم دي روي” ثالثاً، بفارق دقيقة و12 ثانية عن المتصدر.

وتنطلق صباح غدٍ الخميس 12 يناير 2023م، منافسات المرحلة الحادية عشرة، التي ستكون عبارةً عن مرحلةٍ ماراثونية في الربع الخالي، حيث ستبدأ من شيبة لمسافة 424 كلم، منها 151 كلم لمرحلة الربط، و273 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، على أن يستكمل القسم الثاني من مرحلة الربع الخالي الماراثونية في المرحلة الثانية عشرة، والتي ستبدأ يوم الجمعة 13 يناير.