الراجحي يؤكد على دعم شباب الأعمال

البلاد – الرياض

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على الاستماع إلى رواد الأعمال، وتمكينهم، وتذليل التحديات التي تواجههم، والتكامل معهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن مقترحات الشباب محفزة دائماً على التطوير، وإعادة التقييم، والبحث عن أفضل الممارسات للتطبيق.

جاء ذلك خلال لقائه أمس عبر الاتصال المرئي، مجلس شباب الأعمال في غرفة المنطقة الشرقية، حيث استمع إلى 21 تحدياً ومقترحاً تطويرياً ووجه بتشكيل فريق عمل لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها، والتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة لإغلاقها تباعاً خلال الربع الأول من العام الحالي.

واستعرض الوزير الراجحي خلال اللقاء المزايا والخدمات المقدمة لرواد الأعمال، ومن ذلك القروض الميسرة من بنك التنمية الاجتماعية التي تصل إلى 10 ملايين ريال، وإصدار التأشيرات الفورية، إلى جانب الإعفاء من التوطين لمدة عام، والإعفاء من المقابل المالي لعدد 4 عمّال، وتجزئة المقابل المالي (ربع سنوي)، كذلك الإعفاء من المخالفات على المنشأة الجديدة وتخفيض المخالفات على المنشآت الصغيرة، إضافةً إلى دعم الأجور والتدريب من صندوق (هدف).

من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء بجهود الوزارة في تيسير رحلة رواد الأعمال لتنمية أنشطة القطاع الخاص، كما أعرب شباب رواد الأعمال بالمنطقة عن شكرهم لدعم الوزارة.

وسبق أن التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 16 لجنة وطنية في اتحاد الغرف التجارية، وتم رصد تحديات اللجان، ومعالجة 73 % من تلك التحديات.