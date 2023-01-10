ممشى الشاطئ.. يعزز مشاريع الأنسنة

البلاد ـ جازان

عززت أمانة منطقة جازان جهودها في أنسنة مدينة جيزان، عبر تنفيذ مشروع جديد لمسارات رياضة المشي شمال المدينة، مقسماً لجهتين شرقية وغربية بإجمالي أطوال يبلغ لكل جانب منها 3 كيلومترات، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة أنَّ ممشى الشاطئ الجديد، يقع على جانبي امتداد طريق الشاطئ الشمالي المؤدي إلى جامعة جازان، ويضم مواقف للدراجات الهوائية بسعة 40 موقفاً ومسارًا خاصًا للدراجات ومسطحات خضراء بمساحة 20,000 متر مربع وأشجار للظل ومواقف للسيارات ولوحات إرشادية وكراسٍ للجلوس.

وأكدت أمانة جازان حرصها على تطوير المشاريع التي تسهم في أنسنة المدن وتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، وذلك ضمن خططها وأهدافها لخدمة الأهالي.