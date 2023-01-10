لوحات عالية الحربي.. ألوان من واقع الحياة

البلاد ـ محمد قاسم

تقف لوحات الفنانة التشكيلية عالية الحربي، شاهدة على الإبداع والتميز والتكنيك في الرسم الإبداعي، وذلك بما تمتلكه من حرفية في استخدام الألوان ومزجها في مشاهد باهرة، ومؤخراً تم تدشين معرض الفنانة عالية الحربي، وجاء تدشين المعرض، وسط حضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية والمهتمين بالفن التشكيلي. المعرض يأتي بعد رحلة فنية عاشتها الفنانة، وتعايشت معها لأكثر من خمس سنوات تخللتها مشاركات عدة في معارض جماعية، فهي تعشق اللون والخامات، وتقوم بمزجها في لوحة فنية معبّرة بها عن هويتها وشغفها، كما أن لوحاتها مزيج من الألوان تعبر عن واقع الحياة.

يحتوي المعرض المقام في مركز المدينة للفنون على خمسة عشر عملاً فنياً حيث عبرت عالية الحربي عن سعادتها البالغة بتدشين معرضها الشخصي الأول، وقدمت جزيل الشكر والتقدير لكل من ساندها ودعمها، وعلى رأسهم عائلتها،

وأشارت إلى أنها اختارت عنوان(ها أنذا) لمعرضها، لأنه يمثل هويتها الفنية وقالت: اخترت (ها أنذا) عنواناً لمعرضي الشخصي الأول لأنه يمثل هويتي الفنية من ناحية التميز في التكوين الفني الخاص بي المستخدم في رسم اللوحات وعن مشاركاتي، فقد شاركت في عدد من المعارض داخل المملكة منها ﻣﻌﺮض اﻟﺮﻳﺎض آرت ٢٠٢٢ ﻓﻲ ﻧﺎﻳﻠﺎ ﺟﺎﻟﻴﺮي.

وﻣﻌﺮض أﻧﺎ المدينة اﻟﺜﺎﻧﻲ والذي نظمته جسفت المدينة المنورة، كما شاركت في معرض مبدعات، ومعارض جمعيتي الثقافة والفنون في جدة والمدينة المنورة، فضلاً عن معرض بان 2 في صالة الأمير فيصل بن فهد في الرياض إلى جانب مشاركتي في معرض تراث الصحراء.

واستطردت أنها بعد هذا المعرض تفكر في إقامة معارض شخصية تعرض فيها كل إبداعاتها من اللوحات التشكيلية.