الرياضة

الرياض يدك شباك الشعلة بثلاثية في دوري” يلو “

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      10 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الرياض فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة على مضيفه فريق الشعلة في المواجهة التي جرت على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ضمن الجولة الـ 16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

أحرز الرياض هدفه الأول عند الدقيقة 57 عن طريق اللاعب دييغو ميراندا، وفي الشوط الثاني عزز لويز مورالها النتيجة للرياض في الدقيقة (65) ثم أضاف نيكولا ستيكوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة (90+3).

بهذا الفوز، رفع الرياض رصيده لـ 28 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الشعلة عند 10 نقاط بالمركز الأخير.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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