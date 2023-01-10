الرياض يدك شباك الشعلة بثلاثية في دوري” يلو “

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الرياض فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة على مضيفه فريق الشعلة في المواجهة التي جرت على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ضمن الجولة الـ 16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
د57‘⚽️ هدف لـ @AlRiyadhFC 👏
ميراندا يسجل الهدف الأول
#الشعلة_الرياض
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/Dfhg76HgMM
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 10, 2023
أحرز الرياض هدفه الأول عند الدقيقة 57 عن طريق اللاعب دييغو ميراندا، وفي الشوط الثاني عزز لويز مورالها النتيجة للرياض في الدقيقة (65) ثم أضاف نيكولا ستيكوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة (90+3).
د65‘⚽️ هدف لـ @AlRiyadhFC 👏
مورالها يضيف الهدف الثاني
#الشعلة_الرياض
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/lJ4spcJmA0
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 10, 2023
بهذا الفوز، رفع الرياض رصيده لـ 28 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الشعلة عند 10 نقاط بالمركز الأخير.
د90+3‘⚽️ هدف لـ @AlRiyadhFC 👏
نيكولا يحرز الهدف الثالث 🤩
#الشعلة_الرياض
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/qX2EOQ8DDT
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 10, 2023