مخاوف من أزمة غذائية عالمية بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية 

البلاد – وكالات

مع دخول الحرب الروسية الاوكراني شهرها الحادي عشر دون ظهور ملامح فى الأفق للتوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار، تتزايد مخاوف من أزمة غذاء بسبب نقص إمدادات الحبوب .

فيما أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية الاثنين؛ أن البلاد صدرت نحو 23.6 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023، وذلك انخفاضًا من 33.5 مليون طن صدرتها بحلول الفترة نفسها من الموسم السابق.

وبموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا منذ يوليو 2022، بدأت عمليات تصدير الحبوب تتحرك في ثلاثة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود، وقالت الحكومة إن اوكرانيا ربما تحصد نحو 51 مليون طن من الحبوب هذا العام هبوطًا من رقم قياسي عند 86 مليون طن في 2021 وذلك بسبب الأزمة المستمرة مع روسيا وضعف المحاصيل.

وتعتبر أوكرانيا سلة غذاء عالمية ومصدرًا عالميًا رئيسيًا للحبوب والزيوت والخضروات، والأسماك، و الدواجن وغيرها.

وتحتل الزراعة المرتبة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة إلى اقتصاد أوكرانيا، حيث تُساهم بـ 14% من ناتجها المحليّ. وتمثل منتجات القطاع الزراعيّ 45% من إجمالي الصادرات الأوكرانية. وتبلغ حصة البلدان الآسيويّة 48.7% من إجمالي الصادرات الزراعية الأوكرانية، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 29%، وأفريقيا بنسبة 12.9%، ورابطة الدول المستقلّة بنسبة 5.8%.

وتحتل أوكرانيا المركز الأول عالميًا في صادرات دوار الشمس وزيته بنسبة 50% من الإنتاج العالمي، والخامس عالميًا في تصدير القمح بنسبة 18.1%، والرابع في إنتاج الشعير وتصديره بنسبة 18%، والخامس في إنتاج الذرة بنسبة 16% ورابع أكبر مصدّر له.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت مطلع يناير الجاري أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية وغيرها كانت الأعلى على الإطلاق العام الماضي حتى بعد تراجعها لتسعة أشهر على التوالي، فيما تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا والجفاف وعوامل أخرى في رفع معدلات التضخم وتفاقم الجوع حول العالم.

و ارتفع مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء الذي يقيس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا حول العالم، إلى 143.7 نقطة في 2022، بزيادة 14.3% عن عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ بدء التسجيلات عام 1990.

فيما يقدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 345 مليون شخص يعانون أو معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2019.

ووفق آخر تحديث لحالة الأمن الغذائي في العالم على موقع البنك الدولي في 19 ديسمبر 2022، لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعًا في مختلف أنحاء العالم.