الرياضة ” رياضتنا ذوق” تستهدف الدوري السعودي للمحترفين

الدمام- البلاد

امتدادًا للعمل على برنامج “رياضتنا ذوق” الذي أطلقته الجمعية السعودية للذوق العام تحت مظلة مبادرة “وطن الذوق” المدشنة مؤخرًا بمباركة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للجمعية، يبدأ البرنامج ثاني مراحله باستهداف لاعبي وجماهير الدوري السعودي للمحترفين. وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أنه تماشيًا مع جهود المملكة واهتمامها الكبير بقطاع الرياضة، وحجم الاستثمار فيه والعناية به؛ فقدت أطلقت الجمعية برنامج “رياضتنا ذوق” الذي يسعى إلى تعزيز كافة الممارسات الإيجابية الذوقية بين عناصر المجتمع الرياضي ومكوناته، والتعريف بذوقيات التعامل مع مرافقه، بالإضافة إلى نشر ثقافة الذوق العام في الوسط الرياضي؛ لتحقيق الغاية المثلى من الرياضة، والهدف الأسمى لها، كما يعمل البرنامج على إبراز أفضل السلوكيات الذوقية بين شرائح المجتمع الرياضي، وأشار المحبوب إلى أن البرنامج يعمل على مسارين هما؛ مسار الجماهير الرياضية وذلك في سبيل تعزيز الممارسات الإيجابية بين جماهير الأندية الرياضية، ومسار اللاعبين من خلال تنفيذ عدد من ورش العمل المتنوعة والمحاضرات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، بالشراكة مع فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية. من جانبها، أوضحت مديرة البرنامج ريما الشهري أنه يجري حاليًا العمل على المراحل النهائية لبدء تنفيذ البرنامج في الدوري السعودي للمحترفين، حيث عقدت الجمعية لقاءً تنسيقيًا بحضور فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، وعدد من أعضاء الأندية الرياضية، وذلك للعمل على مجالات التعاون المشتركة بين الجمعية والأطراف المشاركة، منها؛ استثمار التيفو للأندية، تفعيل شاشات الملاعب، بالإضافة إلى وضع الإرشادات التوعوية في الملاعب وشباك بيع التذاكر؛ بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج ووصول رسالة الجمعية لكافة الشرائح المستهدفة.