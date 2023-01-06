في سادس مراحل رالي داكار السعودية.. العطية يعزز صدارته للسيارات.. والبلجيكي ميفيوس يفوز بـ” تي 3″

الرياض- البلاد

تواصلت اليوم الجمعة 6 يناير 2023م أحداث رالي داكار السعودية 2023م، حيث انطلقت منافسات المرحلة السادسة من حائل إلى الرياض، بمسافةٍ تبلغ 357 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وذلك بعد التعديلات التي أجراها المنظمون على المسار.

وأحرز القطري ناصر العطية سائق فريق “تويوتا غازو” المركز الأول في فئة السيارات، بواقع 3 ساعات و13 دقيقة و12 ثانية، يليه الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق “البحرين ريد إكستريم”، بفارق 3 دقائق و29 ثانية، فيما جاء الجنوب إفريقي هينك لاتيغان سائق فريق “تويوتا” ثالثاً، بفارق 8 دقائق و52 ثانية.

وعزّز ناصر العطية صدارته في الترتيب العام، وذلك بفارق ساعة و6 دقائق عن الجنوب إفريقي لاتيغان صاحب المركز الثاني، فيما حلّ البرازيلي لوكاس مورايس سائق فريق “أوفردرايف” ثالثاً، بفارق ساعة و13 دقيقة عن المتصدر.

وتمكّن الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس درّاج فريق “هوسكفارنا” من حصد المركز الأول في فئة الدراجات النارية، تبعهُ زميله في الفريق الأمريكي سكايلر هاوز في المركز الثاني، وبفارق دقيقة و3 ثوانٍ، فيما جاء الأسترالي توبي برايس درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم” بفارق دقيقتين و20 ثانية.