الرياضة

النصر يكرم وفادة الطائي ويعزز صدارته لدوري روشن

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       6 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
في أجواء ماطرة، عزز فريق النصر على صدارته لدوري روشن بعدما تغلب على الطائي 0/2 ضمن الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مرسول بارك في الرياض.
وقد تابع اللقاء من الملعب النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو لاعب النصر.

أحرز البرازيلي تاليسكا هدف النصر الأول بعد عرضية متقنة من سلطان الغنام قابلها برأسية رائعة في الشباك في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وأضاف تاليسكا الهدف الثاني أيضًا بعد تمريرة طولية رائعة من الحارس أوسبينا استلمها تاليسكا وسدد أرضية قوية بالقدم اليسرى في شباك الطائي بالدقيقة 47 من بداية شوط المباراة الثاني.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السابع.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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