النصر يكرم وفادة الطائي ويعزز صدارته لدوري روشن

جدة- محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
في أجواء ماطرة، عزز فريق النصر على صدارته لدوري روشن بعدما تغلب على الطائي 0/2 ضمن الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مرسول بارك في الرياض.
وقد تابع اللقاء من الملعب النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو لاعب النصر.
🎥 هدف النصر الأول
⚽️ تاليسكا
#️⃣ #النصر_الطائي pic.twitter.com/N37CNSYQ5N
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 6, 2023
أحرز البرازيلي تاليسكا هدف النصر الأول بعد عرضية متقنة من سلطان الغنام قابلها برأسية رائعة في الشباك في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.
🅰️ أوسبينا
⚽ تاليسكا
🎥 الهدف الثاني للنصر
#️⃣ #النصر_الطائي pic.twitter.com/6nFfDabTlf
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 6, 2023
وأضاف تاليسكا الهدف الثاني أيضًا بعد تمريرة طولية رائعة من الحارس أوسبينا استلمها تاليسكا وسدد أرضية قوية بالقدم اليسرى في شباك الطائي بالدقيقة 47 من بداية شوط المباراة الثاني.
بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السابع.