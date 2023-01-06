الرياضة “الدوسري والطويرقي والزياني” يدعمون المعيبد لرئاسة الاتفاق

الدمام-حمودالزهراني

تصدر اسم عدنان المعيبد، ليكون أقوى المرشحين لرئاسة نادي الاتفاق الفترة القادمة بعد انتهاء فترة رئاسة خالد بن عبدالله الدبل، التي استمرت لمدة 8 سنوات متتالية، ويأتي دخول عدنان المعيبد في التنافس على كرسي الرئاسة بدعم من رئيس الاتفاق الأسبق عبدالعزيز الدوسري، وعضو الشرف الدكتور هلال الطويرقي، والرمز خليل الزياني عضو شرف الاتفاق، بالإضافة إلى دعم عدد من أعضاء الشرف؛ أبرزهم عبداللطيف الزهراني ويوسف السيد وصالح المطوع وعدد من الأسماء المؤثرة وصناع القرار في الاتفاق. وقد سبق لعدنان المعيبد العمل كعضو مجلس إدارة الاتفاق لسنوات طويلة، وعضو في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومتحدث، وهو لاعب سابق في نادي الاتفاق. وقد أكد عدنان المعيبد استعداده للعمل في أي منصب في إدارة الاتفاق القادمة، للعمل على إعادة فارس الدهناء إلى وضعه ومكانته التنافسية.