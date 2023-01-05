بعد تراجع العملة المصرية.. الريال يتخطى 7 جنيهات مصرية للمرة الأولى

البلاد- القاهرة

واصل الجنيه المصري تراجعه أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس 5 يناير، بعد قرار البنك المركزي المصري باعتماد “المرونة” في سعر الصرف.

وتخطى الريال السعودي 7 جنيهات مصرية للمرة الأولي في السوق الرسمية ليسجل 7.06 جنيها، فيما سجل الدولار الأميركي 26.55 جنيها في منتصف تعاملات اليوم.

وشهدت العملة المصرية تراجعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بعد سعي الحكومة المصرية لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمواجهة العجز في العملة الأجنبية.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق نهاية ديسمبر على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً. وأتاح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

يتضمن برنامج القرض الذي وافق عليه الصندوق لمصر تنفيذ حزمة من السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي منها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لمواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.