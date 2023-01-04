المتحف الدولي للسيرة النبوية مشاركا بإكسبو الحج 2023

جدة – البلاد

يشارك المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بإشراف رابطة العالم الإسلامي بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة إكسبو الحج ۲۰۲۳

وتأتي هذه المشاركة بإكسبو الحج ۲۰۲۳ الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله بمدينة جدة، وتحقيق لرؤية المملكة العربية السعودية ۲۰۳۰ للمساهمة في إثراء تجربة الحاج والمعتمر.

كما ويشتمل المعرض على عدد من الأقسام والأجنحة ويتزين بكم هائل وعرض شامل جذاب لما يتعلق بالحج والعمرة من مباحث تاريخية وموضوعات علمية مؤصلة وقسم لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ومشاركة حصرية إبداعية لمعرض الحجرة النبوية الشريفة ومعرض أعظم منبر بالدنيا تعرض عبر أحدث التقنيات وأبدع الوسائل وأجمل الأساليب خلال الفترة من يوم ٩-١٢ يناير