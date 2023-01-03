ساب يفوز بجائزة “أفضل بنك للمصرفية الخاصة في المملكة لعام 2023”

الرياض – البلاد

فاز البنك السعودي البريطاني (ساب) بجائزة أفضل بنك للمصرفية الخاصة في المملكة العربية السعودية لعام 2023 من مجلة جلوبال فاينانس، وذلك ضمن إطار جوائزها السنوية للتميز والتي تُعنى بتكريم البنوك التي تقدم المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية الاحتياجات الخاصة لعملائها أصحاب الملاءة المالية العالية في سعيهم إلى تنمية ثرواتهم والمحافظة عليها.

هذا وقد تم اختيار مصرفية ساب الخاصة للفوز بهذه الجائزة تتويجاً لإسهاماته الفاعلة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وتميزه في تقديم جملة من العروض والخدمات المصرفية والفرص الاستثمارية، لمساعدة العملاء للوصول إلى أهدافهم وطموحاتهم المالية. حيث اعتمدت المجلة على آراء الخبراء والمطلعين على هذه الصناعة بالإضافة إلى التقارير والبحوث التي أجرتها في هذا الصدد بغرض دقة التقييم.

وبهذه المناسبة علق الأستاذ بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد وإدارة الثروات في ساب قائلًا: “تأتي هذه الجائزة تأكيداً على مركزنا الريادي في مجال المصرفية الخاصة، وتتويجاً لجهودنا المستمرة في دعم أصحاب المشاريع العالمية ورواد الأعمال. حيث يعمل ساب لما يزيد عن 40 سنة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة نحو الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وإثراء القطاع المالي بالحلول المصرفية والإستثمارية المبتكرة. ومن هذا المنطلق نفخر بتقديم تجربة مصرفية رائدة لعملاء المصرفية الخاصة، المدعومة بأحدث الحلول التقنية، والوصول العالمي الواسع. وسنعمل بكل ما اوتينا نحو الإسهام في تطوير القطاع المالي على كافة الأصعدة”.

ومن الجدير بالذكر أن البنك السعودي البريطاني يمضي قدماً نحو تحقيق رؤيته تحت شعار “نأتي بعالم من الحلول المالية لمملكة طموحة”. وفي هذا السياق يسعى ساب باستمرار نحو تقديم أفضل تجربة لعملاء المصرفية الخاصة على النحو الذي يساعدهم في تحقيق اهدافهم المالية، وذلك بالاعتماد على أفضل الحلول المالية والتقنية، والوصول العالمي الواسع، والفهم العميق للسوق إلى جانب فرق علاقات مختصون في إدارة الثروات وخدمات العملاء.

شرح الصورة : بندر الغشيان