سداد رسوم خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني عبر أبشر

الرياض : البلاد

بدأت المديرية العامة للجوازات بإتاحة سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني عبر منصة وزارة الداخلية (أبشر)، إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى.

وبينت “الجوازات” أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات ثم اختيار دفع رسوم جديدة وتحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها (إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر) ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار طريقة الدفع بالطرق المتاحة،

وفي حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية المتاحة.

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا للتحول الرقمي في خدمات المديرية العامة للجوازات تسهيلًا على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر) دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.