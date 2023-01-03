في أجواء خيالية.. النصر يقدم نجمه رونالدو بمرسول بارك

الرياض- هاني البشر

قدم نادي النصر، لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.

Walks of the greatness 🐐💛 pic.twitter.com/7FzLZSchQ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

وقد امتلات مدرجات الملعب بالجماهيرة النصراوية التي توافدت لاستقبال “الدون”.

وقبل انطلاقة الاحتفالية، نشر النصر في حسابه على تويتر صورة للاعبه البرتغالي الجديد وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين “الحدث المنتظر. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميا”. وقد انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر بعقد يمتد حتى صيف 2025.

واعتبر النصر بطل الدوري السعودي 9 مرات، آخرها في 2019، صفقة رونالدو بمثابة كتابة فصل تاريخي جديد.

وكتب النادي في بيان “بوجود رونالدو سنمضي قدماً، لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية، وللأجيال القادمة، وشهدت عملية بيع قمصان النصر الأساسية والاحتياطية إقبالاً غير مسبوق بعد الإعلان عن الصفقة”.

وكان رونالدو، البالغ من العمر (37 عاما)، قد رحل عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الجاري قبل أن يقرر الانتقال إلى النصر في صفقة مدوية قدرت سائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (214.04 مليون دولار).

ويتصدر النصر الدوري برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الشباب الوصيف.