عراك بالكراسي بسبب شريحة لحم

البلاد – وكالات

شارك أكثر من 40 شخصاً مؤخّراً في عراك داخل مطعم أمريكي، حيث شوهدت الكراسي، وهي تُلقى في وسط المطعم والموظفون يشاهدون في رعب مع استمرار القتال في التصاعد، حيث قال أحد زبائن المطعم إن الشجار بدأ بعد أن تلقى شريحة لحم قبل شخص آخر كان هناك قبله، ومع ذلك قال الشاهد جافين لوليتا إن الشجار اندلع بعد أن تعدى شخص على دور شخص آخر في الصف، وأخذ آخر شريحة لحم.

وقبل وصول الشرطة إلى الموقع، شوهد عدد قليل من العملاء يتجادلون مع بعضهم البعض باستخدام الكراسي والمقاعد، بينما يصرخ الآخرون في رعب، ثم يبدأون في إلقاء الكراسي على بعضهم البعض من جميع أنحاء المطعم، بينما يحاول الموظفون الدخول لتهدئة الأمور، شوهدت الكراسي والطاولات المقلوبة والمناديل الورقية الممزقة متناثرة حول أرضية المطعم.