عادات يومية لرئة قوية وصحية

واشنطن – وكالات

حذر أطباء من بينهم كبير المسؤولين الطبيين في جمعية الرئة الأمريكية الدكتور ألبرت ريزو، من خطورة إهمال الرئتين، لا سيما في فصل الشتاء وهو موسم الرياح والأتربة والإنفلونزا الموسمية.

وحث الأطباء على اتباع عادات وتدابير يومية للحفاظ على رئتين قويتين وصحيتين في جميع الأوقات، مشيرين إلى أنه رغم أن الجسم يمتلك نظام مناعة طبيعي يحمي الرئتين، إلا أن هذه النصائح تتمثل في ممارسة الرياضة بانتظــــام، حيث ذهــــــب الأطباء إلى أن رئتنا عبارة عن مضخة تعتمد على عضلات الصدر، وللحفاظ على ضخ الرئتين بقوة، نحتاج إلى الحفاظ على عضلاتنا بحال جيدة، وهذا يتطلب ممارسة الرياضة من 20 إلى 30 دقيقة في اليوم.

فضلا عن تناول فيتامين (د)، حيث تشير الأبحاث إلى أن نقص فيتامين (د) لا يسبب قصوراً في وظائف الرئة فحسب، بل إنه يغير بنية الرئة، ولذلك من الضروري تناول هذا الفيتامين الذي يمكن الحصول عليه من خلال بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية أو صفار البيض أو الجبن أو المكملات الغذائية.

إلى جانب إجراء تمارين التنفس، لأن التنفس العميق مفيد لتخفيف التوتر، ويمكن أن يساعد التنفس الحجابي وتنفس الشفة في زيادة سعة الرئة، إلى جانب الحصول على قسط كاف من النوم.