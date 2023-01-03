الرياضة

“العطية والراجحي” يتصدران السيارات في المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       3 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة – هاني البشر
سجّل سائق فريق “جي سي كيه” الفرنسي غيرلاين تشيتشيريت أسرع زمن بين متنافسي فئة السيارات في المرحلة الثالثة لرالي داكار السعودية 2023، وذلك قبل توقف السباق عند نقطة التحقق الثالثة (بعد 377 كيلومتراً) نظراً للأحوال الجوية الممطرة في المنطقة.

وأنهى الفرنسي المرحلة مسجلاً 3 ساعات و22 دقيقة و57 ثانية، بفارق 3 دقائق و26 ثانية أمام سائق فريق “تويوتا غازو” الجنوب إفريقي هينك لاتيغان، الذي حلّ في المركز الثاني، وأكمل سائق فريق “البحرين رايد إكستريم” الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا ترتيب المراكز الثلاثة الأولى بفارق 5 دقائق و4 ثوانٍ عن المتصدر.

 

وحلّ أسطورة داكار الفرنسي ستيفان بيترهانسيل سائق فريق أودي في المركز الرابع اليوم، تلاه سائق فريق أوفردرايف السعودي يزيد الراجحي في المركز الخامس، بينما واجه متصدر الترتيب العام وسائق فريق أودي الإسباني كارلوس ساينز بعض الصعوبات مع سيارته اليوم وتأخر عن المتصدر بنحو ساعة ليخسر هيمنته على صدارة الترتيب العام للفئة.

وبهذه النتيجة، ارتقى سائق فريق تويوتا القطري ناصر العطية إلى صدارة الترتيب العام، وصعد السعودي يزيد الراجحي إلى المركز الثاني بفارق 13 دقيقة و20 ثانية، والفرنسي ستيفان بيترهانسيل في المركز الثالث بفارق 20 دقيقة و45 ثانية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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