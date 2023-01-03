“العطية والراجحي” يتصدران السيارات في المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية

متابعة – هاني البشر
سجّل سائق فريق “جي سي كيه” الفرنسي غيرلاين تشيتشيريت أسرع زمن بين متنافسي فئة السيارات في المرحلة الثالثة لرالي داكار السعودية 2023، وذلك قبل توقف السباق عند نقطة التحقق الثالثة (بعد 377 كيلومتراً) نظراً للأحوال الجوية الممطرة في المنطقة.
وأنهى الفرنسي المرحلة مسجلاً 3 ساعات و22 دقيقة و57 ثانية، بفارق 3 دقائق و26 ثانية أمام سائق فريق “تويوتا غازو” الجنوب إفريقي هينك لاتيغان، الذي حلّ في المركز الثاني، وأكمل سائق فريق “البحرين رايد إكستريم” الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا ترتيب المراكز الثلاثة الأولى بفارق 5 دقائق و4 ثوانٍ عن المتصدر.