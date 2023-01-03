أنجيه الفرنسي يكرم ثنائي المغرب (أوناحي وبوفال)

البلاد – جدة

كرم نادي أنجيه الفرنسي نجمي منتخب المغرب، عز الدين أوناحي وسفيان بوفال لدى عودتهما إلى الفريق، بعد أن تألقا مع “أسود الأطلس” في كأس العالم 2022 بقطر، وتحقيقهما للمركز الرابع في المونديال.

وقبل انطلاق مباراة أنجيه أمام لوريان في الدوري الفرنسي، قدم رئيس منظمة شنغهاي للتعاون، سعيد شعبان، درعاً تكريمياً لكل من أوناحي وبوفال لتهنئتهما على رحلة منتخب المغرب في مونديال قطر، في مفاجأة لطيفة من النادي الذي يواجه اهتماماً كبيراً باللاعبين اللذين تألقا بشكل لافت في كأس العالم.

وكتبت صحيفة (مونتي كارلو الفرنسية): “من بريق كأس العالم إلى واقع الصيانة القاسي. عاد مهندسو الرحلة الرائعة من المغرب إلى قطر، عز الدين أوناحي وسفيان بوفال إلى أنجيه، لكن ليس بعد في الميدان”.

وكان خبر الصحيفة يشير إلى أعمال الصيانة التي يخضع لها ملعب الفريق بسبب الشتاء والثلوج، وتابعت: “في ظهر يوم الأحد أخذا مكانهما في مدرجات ريموند كوبا لرؤية زملائهما في الفريق يواجهون إف سي لوريان، ضمن الجولة الـ 17 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي”.