أبرزهم بنزيمة ومودريتش وبوسكيتس.. أكثر من 100 لاعب في الليغا متاحون مجاناً

البلاد – جدة

ذكرت صحيفة (أس) الإسبانية، أنه بداية من 1 يناير 2023م أصبح بإمكان 103 لاعبين في الدوري الإسباني أن يرحلوا مجاناً عن أنديتهم، حيث تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل، ليصبح لهم أحقية التوقيع لأي فريق حالياً.

وأضافت: “أبرز النجوم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، لاعبو ريال مدريد: كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وأسينسيو وتوني كروس، أما في برشلونة فينتهي عقد سيرجيو بوسكيتس وممفيس ديباي وماركوس ألونسو”.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي إلتشي يتصدر قائمة الأندية التي تضم لاعبين يمكنهم الرحيل مجاناً بانتهاء عقود 9 لاعبين في يونيو المقبل، يليه رايو فايكانو بـ 8 لاعبين، وكل من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وبلد الوليد وجيرونا وقادش بـ 7 لاعبين لكل فريق.