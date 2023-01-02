10 آلاف ريال عقوبة عبور الأودية وقت جريان السيول

جدة : البلاد

كشفت الإدارة العامة للمرور عن عقوبة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.

عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها خطأ جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية. ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/5z1mvMUJJh — المرور السعودي (@eMoroor) January 2, 2023

وحذرت “المرور” عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من أن ذلك يعد خطأ جسيما يعرض الحياة للخطر، كما يعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال.