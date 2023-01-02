الأخيره

10 آلاف ريال عقوبة عبور الأودية وقت جريان السيول

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       2 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

كشفت الإدارة العامة للمرور عن عقوبة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.

وحذرت “المرور” عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من أن ذلك يعد خطأ جسيما يعرض الحياة للخطر، كما يعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.