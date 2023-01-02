10 آلاف ريال عقوبة عبور الأودية وقت جريان السيول

جدة : البلاد
كشفت الإدارة العامة للمرور عن عقوبة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.
عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها خطأ جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/5z1mvMUJJh
— المرور السعودي (@eMoroor) January 2, 2023
وحذرت “المرور” عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من أن ذلك يعد خطأ جسيما يعرض الحياة للخطر، كما يعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال.
لسلامتكم؛ اتباع الإرشادات المرفقة يجنبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/La3WDEFOPh
— المرور السعودي (@eMoroor) January 1, 2023