إعلان الفرق الفائزة في “تحدي إنترنت الأشياء 2022”

الرياض : البلاد

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أسماء الفائزين في تحدي إنترنت الأشياء 2022 بنسخته الثانية، الذي أطلقته بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بجوائز تصل إلى مليون ريال، فازت بها 10 أفكار مبتكرة من بين أكثر من 800 فكرة مقدمة. حيث تم تكريم الفائزين في الحفل الذي شهد حضور معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي بن إبراهيم الحسيني.

تحفيز الابتكار

وأوضح نائب المحافظ لتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة رائد الفايز أن من أبرز المستهدفات الإستراتيجية في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دعم رواد الأعمال وتمكينهم لتقديم خدمات ومنتجات جديدة من خلال تحفيز الابتكار التقني في مختلف المجالات بعدد من المبادرات التي تسهم في رفع مستوى العرض في السوق الرقمي بالمملكة، وكذلك تعزيز البيئة الاستثمارية والتنظيمية الداعمة لتقنية المعلومات بشكل عام وللتقنيات الناشئة بشكل خاص، بما يتواءم مع مستجدات السوق على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

باقة ماسية

بدوره، أكد نائب محافظ منشآت لريادة الأعمال سعود السبهان، أن “منشآت” تركز على بناء بيئة محفزة لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج والمبادرات، بهدف دعم نمو وتنافسية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر التعاون مع شركائها الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً 2030″وفي نهاية الحفل الذي أقيم في مقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تم الإعلان عن الفريقين الفائزَين في الباقة الماسية بقيمة 150 ألف ريال لكل فريق فائز، وهما فريق “My Farm”بابتكار بيئي يمكّن المزارعين من إدارة المزرعة ومتابعة مستوى المياه ورطوبة التربة بشكل كامل وبكل سهولة، وفريق “سالم” بابتكار صناعي لأتمتة مراقبة السلامة بهدف تقليل إصابات وحوادث العمل.

باقة ذهبية

وفاز بالباقة الذهبية بقيمة 100 ألف ريال لكل فريق فائز، فريق “جزئيات” بابتكار بيئي يتتبع الاستهلاك اليومي للمياه، وفريق “تكرم” بابتكار منصة سياحية تتيح للسائح الوصول لدورات المياه الأقرب لموقعه، عبر استخدام دورات مياه المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي، وفريق “زيفوكس6″ بنظام ذكي يتم تركيبه على البنية التحتية للطرق لتسهيل عملية المرور والتنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها، وفريق “LastMile” بابتكار في مجال النقل وهو صندوق ذكي يتم التحكم به ومتابعته عن بعد لاستلام الشحنات الشخصية بكل سهولة.

باقة فضية

وفي الباقة الفضية بقيمة 75 ألف ريال لكل فريق فائز، جاء كل من فريق “Pasj” بابتكار في مجال الصناعة وهو جهاز يثبّت على سترة السلامة المهنية للعاملين لتأمين بيئة العمل، وفريق “Token” بابتكار سياحي يمنح السياح تجارب تفاعلية حسية ورقمية مع التزويد بالتقارير لإدارة السياحة، وفريق “درء المخاطر” بابتكار جهاز في مجال النقل لقياس الخطورة على الطرق والإشعار بالتنبيهات، وفريق “تفاني” بابتكار في مجال النقل يدعم عملية أتمتة تسليم الطلبات عبر توفير خزائن ذكية كنقاط تسليم ذاتية داخل الفرع لاستلامها من العملاء في أي وقت.