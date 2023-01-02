“ناصر العطية” يتصدر المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2023 في فئة السيارات

الرياض- البلاد
أقيمت اليوم الاثنين 2 يناير 2023، المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2023، التي انطلقت من ينبع إلى العُلا، لمسافة 589 كلم، منها 159 كلم لمرحلة الربط، و430 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
وفي مرحلة اليوم، تمكّن القطري ناصر العطية سائق فريق “تويوتا” وبطل النسخة الماضية من الرالي، من تحقيق المركز الأول في هذه المرحلة عن فئة السيارات، وبفارق 12 ثانية عن الهولندي إيريك فان لون سائق فريق “أوفر درايف” صاحب المركز الثاني، كما حلّ الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي” في المرتبة الثالثة، فيما أنهى السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفر درايف” هذه المرحلة في المركز الثاني عشر.
وأما الترتيب العام لفئة السيارات، فقد شهد استمرار الإسباني كارلوس ساينز في الصدارة، وبفارق دقيقتين و12 ثانية عن القطري ناصر العطية صاحب المركز الثاني.
وعن فئة الدراجات النارية، ثبّت الأمريكي ماسون كلاين سائق فريق “باس ورلد كيه تي إم” نفسه في المركز الأول، بزمن قدره 5 ساعات و23 دقيقة و4 ثوانٍ، على الرغم من تلقيه العقوبة، تلاه الألماني سباستيان بولر سائق فريق “هيرو موتور سبورتس”، فيما جاء الأمريكي سكايلر دراج فريق “هوسكفارنا” في المرتبة الثالثة.
الفرنسي أليكساندر غيرو سائق فريق “ياماها ريسينغ إس إكس إم دراج أون”، تمكن من حصد المركز الأول في هذه المرحلة، وذلك في فئة الدراجات رباعية العجلات “الكوادز”، أما الأمريكي بابلو كوبيتي دراج فريق “ديل أمو موتور سبورتس باي موتول”، فقد وصل ثانياً بفارق 3 دقائق و25 ثانية، يليه الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو درّاج فريق “دراج أون رالي” في المركز الثالث بفارق 5 دقائق و29 ثانية.
وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تي 3″، نجح الأمريكي ميتشل غوثري سائق “رد بُل أوفرود جونيور”، من تسجيل الزمن الأسرع، وذلك بفارق دقيقة و25 ثانية عن التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو سائق فريق “ريد بُل كان أم” صاحب المركز الثاني، تبعهما الأمريكي سيث كوينتيرو سائق فريق “رد بُل أوفرود جونيور”.
البولندي ماريك غوكزال سائق فريق “إنرجي لانديا رالي تيم”، تمكن من الحفاظ على صدارته في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4″، وذلك بزمن 5 ساعات و45 دقيقة و31 ثانية، فيما حل الأرجنتيني جيريمياس جونزاليس فيريولي سائق فريق “ساوث ريسينغ كان أم” ثانياً، وجاء زميله في الفريق البرازيلي رودريجو لوبي دي أوليفيرا ثالثاً.
واستطاع التشيكي أليس لوبيرس سائق فريق “إنستا فوركس لوبريس براغا” من الظفر بالمركز الأول في هذه المرحلة عن فئة الشاحنات، وبزمنٍ قدره 5 ساعات و38 دقيقة و18 ثانية، أما الهولندي يانوس فان كاستيرين سائق فريق “دي روي” فقد حل ثانياً، بعد إيقاع عقوبةٍ زمنيةٍ بحقه قدرها 15 دقيقة؛ جراء عدم التزامه بالمسار، فيما وصل مواطنه مارتن فان ديبرينك سائق فريق “يورول تيم دي روي” ثالثاً بفارق 6 دقائق و11 ثانية، وعلى الرغم من العقوبة الزمنية بحق الهولندي فان كاستيرين، إلا أنه حافظ على صدارة الترتيب العام لفئة الشاحنات.