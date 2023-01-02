الأخضر يتدرب اليوم ويغادر للعراق الأربعاء

جدة – هلال سلمان

يخوض المنتخب السعودي الرديف مساء اليوم الاثنين تدريبه الأول على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في إطار معسكره الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

وكان لاعبو الأخضر الرديف قد تجمعوا مساء أمس في الرياض، قبل خوض حصتهم التدريبية الأولى اليوم، وقررت إدارة المنتخب أن تغادر البعثة المشاركة في خليجي 25 إلى العراق بعد غد الأربعاء.

وسيفتتح الأخضر مشاركته في كأس الخليج بمواجهة منتخب اليمن يوم الجمعة 6 يناير الجاري، على أن يخوض يوم الاثنين 9 يناير مباراته الثانية ضد منتخب العراق، وفي يوم الخميس 12 يناير يلاقي “الأخضر” منتخب عمان.

وكان المدرب الوطني سعد الشهري قد أعلن عن القائمة التي اختارها للمشاركة في خليجي 25، وضمت 23 لاعباً هم” نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران”.