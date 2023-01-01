خسائر “تسلا” تكلف”إيلون ماسك” 200 مليار دولار!

الخاسر الأكبر في التاريخ .. ثروته تراجعت من 340 لـ 140مليار دولار

البلاد – وكالات

فقد إيلون ماسك، أكبر أثرياء العالم البالغ من العمر 51 عامًا، جزءًا كبيرًا من ثروته التي تراجعت إلى 137 مليار دولار بعد تهاوي أسهم شركة تسلا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك انخفاضا بنسبة 11% يوم الثلاثاء الماضي، وفقاً لمؤشر “بلومبرج للمليارديرات”.

وقبل نهاية عام 2022، أنهى سهم شركة تسلا أسوأ عام في تاريخه، بعد أن فقدت القيمة السوقية للشركة أكثر من 700 مليار دولار وسط مخاوف المستثمرين بشأن اضطرابات الإنتاج ومخاوف الطلب وتركيز الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على “تويتر”.

كان نمو ثروة إيلون ماسك، مدفوعاً بالأساس من حصته في “تسلا”، بعد أن تجاوزت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار لأول مرة في أكتوبر 2021، لتنضم إلى شركات التكنولوجيا العملاقة: أبل، ومايكروسوفت، وأمازون.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك ثاني شخص في التاريخ المعاصر يجمع ثروة شخصية تزيد على 200 مليار دولار، متجاوزًا هذا الحد في يناير 2021، وذلك بعد أشهر قليلة من تخطي هذا المستوى من جانب الملياردير المؤسس لشركة أمازون، جيف بيزوس، ولكن ماسك تغلب على بيزوس، كأول شخص في التاريخ يخسر 200 مليار دولار من صافي ثروته.

وهذا انخفاض من ذروة ثروته البالغة 340 مليار دولار في 4 نوفمبر 2021، وقد ظل أغنى شخص في العالم لنحو عامين حتى تجاوزه في ديسمبر، “برنارد أرنو”، الملياردير الفرنسي ورئيس مجلس إدارة شركة “LVMH” للسلع الفاخرة.

كان نمو ثروة إيلون ماسك، مدفوعاً بالأساس من حصته في “تسلا”، بعد أن تجاوزت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار لأول مرة في أكتوبر 2021، لتنضم إلى شركات التكنولوجيا العملاقة: أبل، ومايكروسوفت، ومؤخرًا، باتت هيمنة “تسلا” على سوق السيارات الكهربائية – أساس تقييمها الفريد – معرضة للخطر حيث يلحق المنافسون بالركب. وحاولت الشركة تقديم خصومات نادرة للمستهلكين الأميركيين قدره 7500 دولار لاستلام الطرازين الأكثر مبيعاً قبل نهاية 2022، مع تخفيض الإنتاج في مصنعها في شنغهاي.

وفي هذه الأثناء، مع اشتداد الضغط على “تسلا”، كان إيلون ماسك مشغولاً بهيكلة “تويتر”، والتي استحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار في أواخر أكتوبر.

وباع ماسك الكثير من أسهمه في”تسلا” 2022 للمساعدة في تغطية صفقة “تويتر”، لدرجة أن حصته في “تسلا” لم تعد أكبر أصوله، وفقاً لمؤشر الثروة الخاص بـ “بلومبرج”، وحاليًا، أصبحت حصة إيلون ماسك في شركة “سبيس إكس”، البالغ قيمتها 44.8 مليار دولار هي الأكبر في ثروته، تليها حصته في “تسلا” والبالغ قيمتها 44 مليار دولار،