أستراليا تفرض هذا الشرط على المسافرين من الصين

البلاد – وكالات

انضمت أستراليا، اليوم الأحد، إلى 11 دولة تشترط تقديم اختبار سلبي للفيروس قبل وصول المسافرين إلى مطاراتها قادمين من الصين، معلنة بدء تطبيق القرار في الـ 5 من يناير الجاري.

وتشهد الصين ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد رفع القيود في الفترة الماضية، وتواجه المستشفيات ضغوطات شديدة في التعامل مع الأعداد المصابة، وبلغت احصائيات كورونا اليوم، 28.493 حالة إصابة جديدة ، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى10.167.676، بينما سجلت الوفيات 76 حالة وفاة جديدة، ليصبح عدد الوفيات الإجمالي 31.585حالة وفاة.

وقال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر، إن افتقار بكين للمعلومات الشاملة حول الإصابات بكوفيد-19؛ هو السبب وراء التدابير الجديدة التي ستفرض على القادمين من الصين والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 يناير، وأرجع “باتلر” قرار بلاده إلى متطلبات حماية أستراليا من خطر ظهور متحوّرات جديدة محتملة.

وسبق وفرضت كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، في الأيام الأخيرة، اشتراطات سفر جديدة تُفرض على الوافدين من الصين تقديم اختبار لـ”كوفيد-19″؛ نتيجته سلبية أو الخضوع لاختبار عند الوصول.

وبحسب خبراء، تسبب التغيير المفاجئ في سياسة الصين للتعامل مع كورونا، إلى تفجير موجة من الإصابات على مستوى البلاد، إضافة إلى تراجع في النشاط الاقتصادي، ونوه الخبراء إلى أن الصين قررت رفع الإغلاقات التي كانت تفرضها لمنع انتشار كورونا طوال الفترة الماضية دفعة واحدة، وهو ما يعني أنه سيكون هناك عدد كبير من الإصابات وهذا ما نشهده حاليًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد طلبت من الصين مشاركة المعلومات بخصوص الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى وقتها الفعلي، حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة في الوقت المناسب، بدوره، حث رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الصين على إبداء مزيد من الشفافية المتعلقة بوضع الوباء في البلاد.