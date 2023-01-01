الوحدة يتصدر الجولة الثالثة لـ” التايكوندو”.. وبراعم الاتحاد يتألقون

جدة- البلاد
اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو (جولة المجموعات) لأندية التايكوندو بعد الانتهاء من إقامة بطولة المجموعة الثالثة لجميع الدرجات على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، بمشاركة (334) لاعباً يمثلون (17) نادياً من جميع مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان وتبوك، وبمشاركة أولى من ناديي (الاتحاد وحبونا).
حيث طار فريق الوحدة بكأس الدرجة الأولى وجاء أبها وصيفاً فيما حل الاتحاد ثالثاً، وفي منافسات الشباب، انتزع فرسان أبها كأس المركز الأول بفارق كبير عن الوصيف الوحدة فيما عاد فريق حراء للمنافسة من جديد بعد حصوله على المركز الثالث، وفي درجة الناشئين حصل على لقبها فريق الوحدة وحل أبها ثانياً والاتحاد ثالثاً، وفي درجة البراعم حقق الاتحاد- الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه- اللقب بعد منافسة شرسة مع وصيفه ومنافسه التاريخي الوحدة، وجاء الصقور ثالثاً.
توّج الأبطال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد بن نوح قاضي بحضور مندوب فرع وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة هاني المطرفي ومندوب فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان حسين خبراني.
ووجّه “القاضي” شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد شداد بن طالع العمري على تشريفه افتتاح بطولة المجموعة الثالثة والالتقاء بالبراعم وحثهم على مواصلة الجهد، وأثنى على ما قدمه منسوبو نادي الوحدة خلال استضافتهم لهذه البطولة وبارك لهم في الوقت ذاته على صدارتهم جولة المجموعات بـ (12) نقطة.