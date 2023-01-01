“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان أكثر من 15 مليون محتوى متطرف خلال عام 2022

البلاد : متابعات

رصد فريق العمل المشترك ما بين المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال” ومنصة “تليجرام” خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022، من إزالة أكثر من 15 مليون محتوى متطرف يعود لـ3 تنظيمات إرهابية قامت ببثها عبر 3616 قناة، وذلك استمرارا للجهود المشتركة في رصد ومكافحة الدعاية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية.

ويواصل “اعتدال” و “تليجرام” جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة PDF ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.