المحليات

عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      31 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” لتمكين المواطن من استعراض صورة رقمية لجواز سفره والاطلاع على بيانات الجواز.

وأوضحت الجوازات أن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة “أبشر أفراد” لا تمكّن صاحبها من السفر خارج المملكة، حيث يتوجب إحضار أصل جواز السفر، أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.

وأكدت استمرارها في تقديم أفضل الخدمات التقنية وتوفير الحلول الرقمية المقدمة للمستفيدين كافة، التي تسهل عليهم إنهاء معاملاتهم إلكترونيًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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