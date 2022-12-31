المحليات

شاهد.. تدشين الحركة المرورية لمشروع طريق الملك سعود بالمدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      31 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

دشنت أمانة المدينة المنورة اليوم الحركة المرورية لمشروع طريق الملك سعود الرابط بين طريقي الإمام مسلم والسلام بطول 2600 متر بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في المدينة المنورة .

وأوضحت الأمانة أن تدشين الحركة المرورية على طريق الملك سعود يخدم أحياء غرب المدينة المنورة ويختصر الطريق للوصول إلى منطقة العزيزية بعرض يتجاوز 100 متر المكون من 7 مسارات للمركبات وجزيرة وسطية بعرض 5 أمتار ومنطقتين للدوران بمخرجين إضافة إلى تركيب 15 لوحة إرشادية للسلامة المرورية ، مبينة أن أعمال القطع الصخري التي تمت على الطريق زادت كمياتها عن 160 ألف متر مكعب بأعمال ردم بلغت 455 ألف متر مكعب.

وأكدت أنه جرى تنفيذ إضافة 47 ألف متر مكعب من أعمال طبقة ما تحت الأساس وتركيب بردورات بطول أكثر من 11 ألف متر وتنفيذ عبارتين صندوقية لتصريف مياه الأمطار بطول 1750مترًا والأخرى بطول يبلغ 160 مترًا إضافة إلى تركيب أبراج إنارة ليد موفرة للطاقة بعدد 75 عمودا .

ويأتي مشروع طريق الملك سعود ضمن برامج وخطط الأمانة لرفع شبكة الطرق التي تسهم في حل مشاكل الازدحام وتوفر حركة مرورية حرة لأهالي وزوار المدينة المنورة .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.