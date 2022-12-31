شاهد.. تدشين الحركة المرورية لمشروع طريق الملك سعود بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

دشنت أمانة المدينة المنورة اليوم الحركة المرورية لمشروع طريق الملك سعود الرابط بين طريقي الإمام مسلم والسلام بطول 2600 متر بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في المدينة المنورة .

وأوضحت الأمانة أن تدشين الحركة المرورية على طريق الملك سعود يخدم أحياء غرب المدينة المنورة ويختصر الطريق للوصول إلى منطقة العزيزية بعرض يتجاوز 100 متر المكون من 7 مسارات للمركبات وجزيرة وسطية بعرض 5 أمتار ومنطقتين للدوران بمخرجين إضافة إلى تركيب 15 لوحة إرشادية للسلامة المرورية ، مبينة أن أعمال القطع الصخري التي تمت على الطريق زادت كمياتها عن 160 ألف متر مكعب بأعمال ردم بلغت 455 ألف متر مكعب.

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تدشين الحركة المرورية لمشروع طريق

الملك سعود الـرابـط بين طريق السلام

وطريق الإمام مسلم لخدمة سكّان أحياء

غرب #المدينة_المنورة .#جودة_الحياة pic.twitter.com/EPK08WSP8h — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) December 31, 2022

وأكدت أنه جرى تنفيذ إضافة 47 ألف متر مكعب من أعمال طبقة ما تحت الأساس وتركيب بردورات بطول أكثر من 11 ألف متر وتنفيذ عبارتين صندوقية لتصريف مياه الأمطار بطول 1750مترًا والأخرى بطول يبلغ 160 مترًا إضافة إلى تركيب أبراج إنارة ليد موفرة للطاقة بعدد 75 عمودا .

ويأتي مشروع طريق الملك سعود ضمن برامج وخطط الأمانة لرفع شبكة الطرق التي تسهم في حل مشاكل الازدحام وتوفر حركة مرورية حرة لأهالي وزوار المدينة المنورة .