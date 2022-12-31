التعاون يحسم ديربي القصيم

جدة- محمود العوضي
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
حسم فريق التعاون ديربي القصيم، بعد تغلبه على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، في بريدة ضمن منافسات الجولة الـحادية عشرة من دوري روشن للمحترفين.
🎥 هدف التعاون الأول
⚽️ كاكو
#️⃣ #الرائد_التعاون pic.twitter.com/M5peHLLSY0
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022
سجل أهداف التعاون كاكو في الدقيقة 5، ونالدو في الدقيقة 40، وليندر تاومبا في الدقيقة 84. فيما أحرز ثنائية الرائد كل من جوليو تفاريس في الدقيقة 45+4، ومحمد فوزير في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.
🎥 هدف التعاون الثاني
⚽️ نالدو جوميز
#️⃣ #الرائد_التعاون pic.twitter.com/wJBKuSeVoS
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022
🎥 هدف التعاون الثالث
⚽️ تاوامبا
#️⃣ #الرائد_التعاون pic.twitter.com/BcGXpGUISB
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 12 نقطة بالمركز الحادي عشر.
🎥 هدف الرائد الأول
⚽️ تافاريس
#️⃣ #الرائد_التعاون pic.twitter.com/ZeDJZJHzld
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022
🎥 هدف الرائد الثاني
⚽️ محمد فوزير
#️⃣ #الرائد_التعاون pic.twitter.com/Zzuc8NPmMI
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022