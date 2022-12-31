الرياضة

التعاون يحسم ديربي القصيم

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      31 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

حسم فريق التعاون ديربي القصيم، بعد تغلبه على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، في بريدة ضمن منافسات الجولة الـحادية عشرة من دوري روشن للمحترفين.

 

 

 

سجل أهداف التعاون كاكو في الدقيقة 5، ونالدو في الدقيقة 40، وليندر تاومبا في الدقيقة 84. فيما أحرز ثنائية الرائد كل من جوليو تفاريس في الدقيقة 45+4، ومحمد فوزير في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

 

بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 12 نقطة بالمركز الحادي عشر.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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