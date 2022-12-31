الاتحاد يتغلب على أبها ويرتقي لوصافة دوري روشن مؤقتًا

جدة- محمود العوضي
واصل فريق الاتحاد عروضه القوية، وفاز على مضيفه فريق أبها 1/2، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، في أبها، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.
🎥 هدف الاتحاد الأول
⚽️ عبدالرزاق حمدالله
#️⃣ #ابها_الاتحاد pic.twitter.com/zNNxtJCqzO
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022
تقدم عبدالرزاق حمدالله لفريق الاتحاد بالهدف الأول في الدقيقة 21، ثم ألغي حكم اللقاء ركلة جزاء احتسبها لأبها في الدقيقة 34 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ثم أضاف البرازيلي رومارينهو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة (50) من عمر المباراة، ليصل للهدف 60 مع الاتحاد في دوري المحترفين، وفي الدقيقة 65 نجح حارس مرمى الاتحاد المتألق مارسيل غروهي في التصدي لركلة جزاء لأبها.
🎥 هدف رائع من رومارينهو 😍👏
#️⃣ #ابها_الاتحاد pic.twitter.com/zgp9u2UQbe
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022
بعدها نجح فريق أبها في تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة (72) عن طريق لاعبه صالح العمري.
بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثاني بفارق نقطة عن الشباب المتصدر ، والنصر صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة 16 في المركز الثامن.
🎥 صالح العمري يقلص الفارق ⚽
#️⃣ #أبها_الاتحاد pic.twitter.com/dTNUck0T9c
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022