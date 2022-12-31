الرياضة

الاتحاد يتغلب على أبها ويرتقي لوصافة دوري روشن مؤقتًا

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      31 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
واصل فريق الاتحاد عروضه القوية، وفاز على مضيفه فريق أبها 1/2، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، في أبها، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.

تقدم عبدالرزاق حمدالله لفريق الاتحاد بالهدف الأول في الدقيقة 21، ثم ألغي حكم اللقاء ركلة جزاء احتسبها لأبها في الدقيقة 34 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ثم أضاف البرازيلي رومارينهو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة (50) من عمر المباراة، ليصل للهدف 60 مع الاتحاد في دوري المحترفين، وفي الدقيقة 65 نجح حارس مرمى الاتحاد المتألق مارسيل غروهي في التصدي لركلة جزاء لأبها.

 

بعدها نجح فريق أبها في تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة (72) عن طريق لاعبه صالح العمري.
بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثاني بفارق نقطة عن الشباب المتصدر ، والنصر صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة 16 في المركز الثامن.

البرازيلي رومارينهو يسجل الهدف رقم 60 مع الاتحاد في دوري المحترفين
                                            البرازيلي رومارينهو يسجل الهدف رقم 60 مع الاتحاد في دوري المحترفين

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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