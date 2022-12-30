غدًا.. انطلاق النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية

جدة- البلاد

تتجه أنظار العالم غداً السبت إلى المملكة العربية السعودية؛ لمتابعة انطلاق منافسات النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023، الذي يستمر حتى يوم 15 يناير 2023م.

وبهذه المناسبة، رحب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بنخبة السائقين والدراجين والملاحين المشاركين في منافسات رالي داكار السعودية لهذا العام.

وقال سموه في تصريح صحفي: “نفخر بانطلاق النسخة الرابعة توالياً في المملكة، وهو ما يجسّد الاهتمام المستمر من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- والدعم السخي من قِبل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -أيدّه الله- الذي ساهم بشكل مباشر في النهوض بالقطاع الرياضي، من خلال توفير الإمكانات كافة، والتي من شأنها أن ترسخ مكانة المملكة الريادية على الساحة الرياضية العالمية؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030”.

وأضاف سموه: “استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي للمرة الرابعة، هي تأكيد على قدرة أبنائها على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية باحترافية عالية، حيث سيشارك في هذه النسخة 455 مركبة في مختلف فئات السباق، وبمسافة تتخطى 8500 كم، وبمشاركة سائقين من 68 دولة مختلفة، سيخوضون السباق بمسارات جديدة، تختلف عن المسارات السابقة بنسبة 70%، وتضم العديد من المناطق التضاريسية والطبيعية المتنوعة”.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بانطلاق منافسات رالي داكار السعودية 2023، وقال سموه: “مسار رالي داكار السعودية 2023، أكثر تحدياً لقدرات المشاركين، ويواكب شغف الجمهور العالمي الذي يتابع الرالي عن كثب، حيث نعدهم بمغامرة مشوقة جديدة في أكبر سباقٍ للتحمل على مستوى العالم، ونتشرف بالترحيب بضيوفنا من المشاركين والزوار والمتابعين للفعاليات من مختلف أنحاء العالم، وأتمنى أن يحظى الجميع بأوقات مليئة بالذكريات السعيدة، والاستمتاع بجمال المملكة، واستكشاف طبيعتها المتفردة”.

ويتألف مسار رالي داكار السعودية من 14 مرحلة، بالإضافة إلى مرحلة تمهيدية، وتبرز نسخة هذا العام بمسارات جديدة، تأخذ المشاركين من ينبع على شواطئ البحر الأحمر، مروراً برمال صحراء المملكة، وصولاً إلى الدمام على ساحل الخليج العربي، حيث يستهل السائقون المسيرة بمرحلة تمهيدية من مخيم البحر في ينبع، والتي تقع في المناطق الجبلية الشمالية الغربية، قبل التوجه إلى أقصى الجنوب الشرقي، مروراً بالعلا، وحائل، والدوادمي، والرياض، وحرض، والربع الخالي، وشيبة، والهفوف، والدمام، كما أن مسار رالي داكار السعودية 2023 يعد الأطول في المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014م، بمسافة تقدر بنحو 5000 كم، حيث يتراوح طول المراحل الخاصة بين 350 إلى 500 كم، بعد تقليل مسافة مراحل الربط على طول المسار، إلى جانب مشاركة 89 مركبة في سباق “داكار كلاسيك” من أصل 455 مركبة في الفئات كافة.

وستكون المراحل الخاصة بالسباق على النحو التالي:

* المرحلة التمهيدية (السبت 31 ديسمبر): ينبع- ينبع، لمسافة 11 كيلومتراً.

* المرحلة الأولى (الأحد 1 يناير): ينبع- ينبع، مرحلة دائرية لمسافة 603 كيلومترات (المرحلة الخاصة: 368 كيلومتراً).

* المرحلة الثانية (الاثنين 2 يناير): ينبع- العُلا، 589 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 430 كيلومتراً).

* المرحلة الثالثة (الثلاثاء 3 يناير): العُلا- حائل، 670 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 447 كيلومتراً).

* المرحلة الرابعة (الأربعاء 4 يناير): حائل- حائل، مرحلة دائرية لمسافة 577 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 425 كيلومتراً).

* المرحلة الخامسة (الخميس 5 يناير): حائل- حائل، مرحلة دائرية لمسافة 649 كيلومتراً (مرحلة خاصة: 374 كيلومتراً).

* المرحلة السادسة (الجمعة 6 يناير): حائل- الدوادمي، 876 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 467 كيلومتراً).

* المرحلة السابعة (السبت 7 يناير): الدوادمي- الدوادمي، مرحلة دائرية لمسافة 641 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 473 كيلومتراً).

* المرحلة الثامنة (الأحد 8 يناير): الدوادمي- الرياض، 700 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 398 كيلومترات).

* يوم الراحة (9 يناير): الرياض.

* المرحلة التاسعة (الثلاثاء 10 يناير): الرياض- حرض، 686 كيلومترات (المرحلة الخاصة: 358 كيلومتراً).

* المرحلة العاشرة (الأربعاء 11 يناير): حرض- شيبة، 622 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 114 كيلومتراً).

* المرحلة الحادية عشرة (الخميس 12 يناير): شيبة- ماراثون الربع الخالي، مرحلة الماراثون 424 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 273 كيلومتراً).

* المرحلة الثانية عشرة (الجمعة 13 يناير): ماراثون الربع الخالي- شيبة، مرحلة الماراثون 373 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 185 كيلومتراً).

* المرحلة الثالثة عشرة (السبت 14 يناير): شيبة- الهفوف، 673 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 153 كيلومتراً).

* المرحلة الرابعة عشرة (الأحد 15 يناير): الهفوف- الدمام، 406 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 136 كيلومتراً).

يشار إلى أن المملكة قد استضافت منافسات رالي داكار السعودية في شهر يناير الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة نخبة من أبرز السائقين العالميين، يمثلون 63 دولة من مختلف أنحاء العالم، على مدار 14 يوماً خلال 12 مرحلة، تنافس خلالها السائقون في 6 فئات، كما أن رالي داكار يعد أحد أعرق السباقات في رياضة المحركات، بالنظر إلى حجمه وأحداثه، ويتولى تنظيمه “منظمة أموري سبورت”، بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية، وبالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.