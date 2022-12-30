الوحدة يواصل النزيف ويتعادل سلبيًا أمام العدالة

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالعزيز المتعاني
واصل فريق الوحدة نزيف النقاط، وفشل في استثمار عاملي الأرض والجمهور، وتعادل سلبيًا مع ضيفه العدالة ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
بتلك النتيجة، رفع فرسان مكة رصيدهم إلى 9 نقاط من 10 مباريات في المركز الثالث عشر، وبات رصيد العدالة 5 نقاط في المركز الرابع عشر.
وشهدت المباراة انقطاع البث المباشر؛ نتيجة خلل تقني، ففي الدقيقة 62 انقطع البث، قبل أن يعود بعدها البث مجددًا، قبل أن ينقطع مرة أخرى في الدقيقة 65.