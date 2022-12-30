الرياضة

الوحدة يواصل النزيف ويتعادل سلبيًا أمام العدالة

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      30 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالعزيز المتعاني
واصل فريق الوحدة نزيف النقاط، وفشل في استثمار عاملي الأرض والجمهور، وتعادل سلبيًا مع ضيفه العدالة ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

بتلك النتيجة، رفع فرسان مكة رصيدهم إلى 9 نقاط من 10 مباريات في المركز الثالث عشر، وبات رصيد العدالة 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

وشهدت المباراة انقطاع البث المباشر؛ نتيجة خلل تقني، ففي الدقيقة 62 انقطع البث، قبل أن يعود بعدها البث مجددًا، قبل أن ينقطع مرة أخرى في الدقيقة 65.

وفي وقت سابق، تسبب خلل تقني في انقطاع بث مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، الاثنين الماضي، في إطار منافسات الجولة الـ 10 بدوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.