الفيحاء يواصل صحوته ويُسقط الفتح بثنائية

جدة- محمود العوضي
واصل فريق الفيحاء صحوته، وحقق الفوز الثالث على التوالي، وذلك بعد انتصاره بهدفين نظيفين على مضيفه فريق الفتح، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في الأحساء.
سجل هدفي الفيحاء، المهاجم النيجيري أنتوني نواكايمي في الدقيقة 77، وسعود زيدان في الدقيقة 90+8.
🎥 هدف رائع من أنتوني نواكايمي 😍👏
#️⃣ #الفتح_الفيحاء pic.twitter.com/viRwbbROh0
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 30, 2022
بهذا الفوز رفع فريق الفيحاء رصيده النقطي إلى 11 نقطة، في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 15 نقطة في المركز الثامن .
🎥 هدف الفيحاء الثاني
⚽️ سعود زيدان
#️⃣ #الفتح_الفيحاء pic.twitter.com/Bap6YMzSEN
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 30, 2022
وقد خرجت جماهير الفتح الغفيرة التي تابعت المباراة، في حالة شديدة من الحزن؛ حيث كانت تُمني النفس بفوز جديد للنموذجي، يقربه من مراكز المقدمة، خاصة أن الفريق حقق فوزًا مستحقًا في الجولة العاشرة الماضية على فريق الشباب “الوصيف” برباعية مقابل هدف.