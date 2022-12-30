الرياضة

الفيحاء يواصل صحوته ويُسقط الفتح بثنائية

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      30 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

واصل فريق الفيحاء صحوته، وحقق الفوز الثالث على التوالي، وذلك بعد انتصاره بهدفين نظيفين على مضيفه فريق الفتح، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في الأحساء.

سجل هدفي الفيحاء، المهاجم النيجيري أنتوني نواكايمي في الدقيقة 77، وسعود زيدان في الدقيقة 90+8.

بهذا الفوز رفع فريق الفيحاء رصيده النقطي إلى 11 نقطة، في المركز الثاني عشر، فيما  تجمد رصيد الفتح عند  15 نقطة في المركز الثامن .

وقد خرجت جماهير الفتح الغفيرة التي تابعت المباراة، في حالة شديدة من الحزن؛ حيث كانت تُمني النفس بفوز جديد للنموذجي، يقربه من مراكز المقدمة، خاصة أن الفريق حقق فوزًا مستحقًا في الجولة العاشرة الماضية على فريق الشباب “الوصيف” برباعية مقابل هدف.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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