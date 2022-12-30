الرياضة

الشباب يقسو على الاتفاق بثلاثية ويتصدر دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      30 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصدر فريق الشباب جدول دوري روشن للمحترفين، بعد تغلبه على ضيفه فريق الاتفاق بثلاثية نظيفة،ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير  فيصل بن فهد بالرياض.

سجل للشباب سانتي مينا في الدقيقة 21، وأضاف إياغو سانتوس الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، وعبدالله الخطيب خطأ في مرماه بالدقيقة 86 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده للنقطة 25 من 10 لقاءات؛ ليعتلي صدارة الدوري، وتتيقى له مباراة مؤجلة مع الاتحاد، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 13 في المركز العاشر.

 

 

 

 

 

 

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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