الشباب يقسو على الاتفاق بثلاثية ويتصدر دوري روشن

جدة- محمود العوضي
تصدر فريق الشباب جدول دوري روشن للمحترفين، بعد تغلبه على ضيفه فريق الاتفاق بثلاثية نظيفة،ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
🎥 هدف الشباب الأول
⚽️ سانتي مينا
#️⃣ #الشباب_الاتفاق pic.twitter.com/nUtnytN6c8
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 30, 2022
سجل للشباب سانتي مينا في الدقيقة 21، وأضاف إياغو سانتوس الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، وعبدالله الخطيب خطأ في مرماه بالدقيقة 86 من عمر اللقاء.
🎥 هدف الشباب الثاني
⚽️ إياغو سانتوس
#️⃣ #الشباب_الاتفاق pic.twitter.com/Hey02xMDkN
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 30, 2022
بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده للنقطة 25 من 10 لقاءات؛ ليعتلي صدارة الدوري، وتتيقى له مباراة مؤجلة مع الاتحاد، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 13 في المركز العاشر.
🎥 هدف الشباب الثالث
❌عبدالله الخطيب "بالخطأ في مرماه"
#️⃣ #الشباب_الاتفاق pic.twitter.com/2IPUzbcBcs
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 30, 2022