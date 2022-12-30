الرياضة اتحاد الكرة البرازيلي يعلن الحداد على بيليه 7 أيام

جدة- البلاد

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الحداد الرسمي لمدة 7 أيام بعد وفاة الأسطورة بيليه. وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر “تويتر”: “وفاة بيليه هي أكثر الأنباء حزنًا التي نشرناها منذ تأسيسنا قبل 108 سنوات، ونعلن الحداد الرسمي لسبعة أيام”. وفارق أسطورة الكرة البرازيلية بيليه الحياة أمس الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض. ودخل بيليه في حالة صحية حرجة للغاية خلال الساعات الأخيرة وتجمعت عائلته بالكامل حوله في أحد المستشفيات. وأعلن مستشفى في ساو باولو في وقت سابق، أن بيليه يعاني من فشل في الكلى والقلب نتيجة مضاعفات مرض السرطان في جسده. ودخل بيليه إلى المستشفى في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي؛ بسبب تورم عام وقصور في القلب. ويعد بيليه الفائز بـ3 ألقاب من بطولة كأس العالم مع منتخب البرازيل أحد أبرز نجوم كرة القدم عبر التاريخ.