الوطنية للإسكان تحتفل بتخرج (47) من الكفاءات السعودية

البلاد : متابعات

احتفلت الوطنية للإسكان NHC بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ محمد بن صالح البطي وعدد من قيادات الشركة بتخريج الدفعة الثانية من برنامج واعد الخاص بتطوير الكوادر السعودية الشابة من حديثي التخرج من الحاصلين على البكالوريوس والماجستير في تخصصات الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة البناء، والهندسة المعمارية، والهندسة الصناعية، والأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، ونظم المعلومات الإدارية، وتجربة المستخدم والتخصصات ذات الصلة.

حيث يأتي واعد بنسخته الثانية استكمالاً لمسيرة الوطنية للإسكان في تأهيل الشباب السعودي بقطاع التطوير العقاري، وتمكين المهندسين والمهندسات السعوديات في هذا المجال وإتاحة الفرصة لهم للتدريب على رأس العمل واكتساب الخبرة العملية والعلمية، حيث وصل عدد خريجي البرنامج بنسخته الثانية الى (47) اتموا دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة مع اتاحة فرصة التدريب العملي لهم مع المتخصصين وأصحاب الخبرة في NHC.

وبهذه المناسبة أشار الأستاذ محمد البطي اثناء كلمته لخريجي البرنامج الى ان هذه الاحتفالية التي تقيمها الشركة تأتي ضمن استراتيجيتها الخاصة بالموارد البشرية المتضمنة تطوير الكفاءات السعودية في مجال التطوير العقاري ضمن الدور الوطني الذي تقوم به الشركة وانسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030 بضخ الكوادر المؤهلة لسوق العمل وتمكين الخريجين والخريجات من خوض التجربة العملية المباشرة في مشاريع الشركة المتعددة.

وأضاف البطي نفخر بدعم الكفاءات السعودية ونخص نجاح تجربتنا في دعم وتمكين العديد من السعوديات في تولي مراكز عملية هامة وقيادية بالشركة منذ تأسيسها.

وتمنى البطي للخريجين التوفيق والنجاح في مسيرتهم العميلة المقبلة متطلعاً بأن يكونوا قيادات في القطاع العقاري بالمملكة.

الجدير بالذكر أن برنامج واعد انطلق بنسخته الأولى في عام 2021 ومع ختام النسخة الثانية يكون الإجمالي (72) خريج وخريجة حيث يمكنهم البرنامج من الحصول على رخصة الهيئة السعودية للمهندسين، وفرصة العمل مع كبار مطوري العقارات بالمملكة.