مصادر”البلاد”: رئيس النصر يطير لمدريد لحسم صفقة رونالدو

الرياض- البلاد

أكدت مصادر خاصة لـ” البلاد” أن رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، سافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بعد مباراة الديربي التي جمعت النصر والهلال؛ من أجل حسم ملف انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لنادي النصر، وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الجلوس مع اللاعب في مدريد، وتقديم كافة تفاصيل العرض النصراوي؛ من أجل التوقيع مع رونالدو، أو إغلاق هذا الملف نهائياً.

وأضافت المصادر لـ” البلاد” أن الميركاتو الشتوي للنادي العاصمي لن يقف عند الدون، فهناك اسم عالمي في خانة المحور، وهو الفرنسي كانتي وهو من ضمن الأسماء المرشحة بقوة على أجندة ملف المفاوض النصراوي، في حال تمت الصفقتان المغادرتان لأسوار النادي العالمي، وهما” فينسيت أبو بكر الكاميروني، وجلال الدين ماشاريبوف الأوزبكي.