2022.. عام التميز للرياضة السعودية

جدة- البلاد

شهد عام 2022م العديد من الأحداث والذكريات الرياضية في المملكة على مختلف الأصعدة، حيث واصلت وزارة الرياضة العمل لتطوير رياضة الوطن، نحو تحقيق مستهدفات القطاع الرياضي في رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال استضافة أبرز وأهم الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة والمتنوعة، التي تأتي ترجمة للدعم السخي واللامحدود الذي يجده القطاع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- والمتابعة والاهتمام الدائمين من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله.

* شهر يناير.. رقم تاريخي واستضافات عالمية

دشَّنت وزارة الرياضة فعالياتها في العام 2022م، في شهر يناير، بإقامة حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022م، الذي استمر لمدة 14 يوماً خلال الفترة ما بين 2 إلى 14 يناير، وخاض المتسابقون في البطولة 12 مرحلة مختلفة في فئات السباق الست؛ واستقطبت النسخة (44) للرالي، 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، مما جعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخه، وتوّج المتسابق القطري ناصر العطية؛ سائق فريق “تويوتا” بالمركز الأول في فئة السيارات، متفوقاً على الفرنسي “سيباستيان لويب” سائق فريق “بي آر إكس” صاحب المركز الثاني، فيما سجل السعودي يزيد الراجحي؛ سائق “أوفر درايف”، إنجازاً تاريخياً بتحقيقه المركز الثالث، كأول سعوديٍ يصعدُ منصة التتويج برالي داكار منذ انطلاقه قبل 44 عاماً.

*السوبر الإسباني

استضافت الرياض في الشهر ذاته بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية، بمشاركة 4 فرق، هي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيكو بلباو، وحينها توَّج معالي نائب وزير الرياضة بدر القاضي، فريق ريال مدريد بلقب هذه البطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد فوزه على أتلتيكو بلباو بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الملك فهد.

وفي هذا الشهر، حقق اللاعب السعودي فايق عابدي؛ لاعب التزلج، إنجازاً جديداً بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، كأول لاعبٍ سعودي وخليجي.

كما احتضنت الدمام في هذا الشهر البطولة الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لبطولة العالم 2023، حيث شهد الحدث، تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تحقيقه المركز الثالث في البطولة التي ضمَّت إلى جانبه 16 منتخبًا آسيويًا، وحقق لقبها منتخب قطر، فيما جاء منتخب البحرين في الوصافة.

وعلى صعيد الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوزارة، دشّن معالي نائب وزير الرياضة أ. بدر القاضي “يوم المهنة الرياضي”، الذي نظمه معهد إعداد القادة، وأقيم على مدار ثلاثة أيام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

واختتم الشهر باستضافة كبرى؛ من خلال إقامة منافسات الجولتين الأولى والثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2022″، ضمن منافسات الموسم الثامن من بطولة العالم “إي بي بي فيا فورمولا إي”، التي احتضنتها المملكة للمرة الرابعة وعلى مدار يومين متتاليين، في حدث تاريخي للسباق الذي أقيم ليلًا لأول مرة، وتوّج السويسري إدواردو مورتارا؛ سائق فريق “روكيت فينتوري ريسينغ- موناكو” بلقب البطولة.

*في فبراير.. رعاية كريمة.. مشاركة دولية.. جائزة للتميز

في فبراير، شرّف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرياضة والرياضيين برعايةِ حفل سباق كأس السعودية للخيل في نسخته الثالثة، وتتويج الجواد “إمبلم رود” بالمركز الأول.

واستهلت وزارة الرياضة شهر فبراير بإقامة سباق “طواف السعودية 2022″، بمشاركة 15 فريقاً عالمياً، يضمون 105 متسابقين، يمثلون 7 فرق عالمية من 10 دول مختلفة (بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وأستراليا، وهولندا، والإمارات، والنرويج، والكويت، وماليزيا)، حيث توج البلجيكي “مكسيم فان جيلز” بطلاً للسباق.

وفي فبراير، ترأس سمو وزير الرياضة، وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الشتوية 24 في بكين، كما شهد الشهر ذاته، انطلاق تجارب أداء كرة القدم في أكاديمية مهد لفئات 2008- 2009- 2010، كما وقَّعت الوزارة اتفاقيةَ تعاون مع وزارة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة.

كما شهد الشهر ذاته، إعلان فوز وزارة الرياضة بجائزة مهمة وكبيرة على مستوى المملكة، حين حصلت على جائزة مكة للتميز 2021 عن فئة “التميز الإداري”.

كما تضمّن الشهر ختام منافسات سباق “ديزرت إكس بري” في نيوم، في افتتاح الموسم الثاني من سلسلة سباقات “إكستريم إي” للسيارات الكهربائية رباعية الدفع، التي أقيمت في المملكة للمرة الثانية على التوالي، كأحد البرامج المندرجة تحت برنامج جودة الحياة، وتوّج فريق “روزبرغ أكس رايسينغ” باللقب، بعد حصوله على المركز الأول.

واحتفت وزارة الرياضة بيوم التأسيس، فيما اعتمد سمو الوزير مسمى جولة “يوم التأسيس” على جولة الدوري السعودي للمحترفين.

*مارس.. استمرار حصد الجوائز وإقامة الفعاليات الكبرى

لم يمر شهر مارس دون تكرار استضافة واحدة من أهم المنافسات الرياضية العالمية، المتمثل بسباق جائزة السعودية الكبرى (stc) فورمولا1، فنيابةً عن سمو ولي العهد، شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ختام منافسات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، التي احتضنتها المملكة للمرة الثانية، وعلى حلبة كورنيش جدة، بمشاركة (20) متسابقًا، يمثلون (10) فرق عالمية.

وتوّج سمو وزير الرياضة، المتسابق الهولندي “ماكس فيرشتابن” باللقب، بعد حصوله على المركز الأول في السباق، كما تزامن هذا الشهر مع توقيع سمو الوزير عقدَ استضافة العاصمة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2023م.

واستمرارًا للتميز، تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للجوجيتسو؛ دانة نصار، إلى دورة الألعاب العالمية بيرمنغهام 2022م.

وكانت فعاليات الشهر قد بدأت بإقامة أول سباق ماراثون كامل في المملكة “ماراثون الرياض”، الذي أقيم بدعم من وزارة الرياضة، وتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، حيث تأتي إقامة هذا الحدث تأكيداً لمكانة المملكة كواجهة رياضية دولية، وتعزيزاً لنمو الاقتصاد الرياضي والسياحي في المملكة.

وفي الشهر ذاته، تسلم سمو وزير الرياضة، من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، جائزة مكة للتميز عن فئة “التميز الإداري”، التي سبق وأن أعلن فوز الوزارة بها في شهر فبراير.

وعلى صعيد المشاريع الخاصة بالوزارة، افتتح سمو وزير الرياضة، بحضور سمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، منشأة نادي أبها الرياضي، التي أقيمت على مساحة تبلغ 52 ألف متر مربع، وضمّت ملعبين “رئيس ورديف”، إضافة إلى العديد من المرافق الرياضية على أعلى المواصفات والمقاييس.

جائزة أخرى توّجت بها وزارة الرياضة في شهر مارس، حين أُعلن في المؤتمر الـ(27) للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن فوز الوزارة بجائزة التواصل الإعلامي في الجهات الحكومية، بعد منافسة مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ولم ينتهِ الشهر دون تحقيق إنجاز رياضي سعودي؛ وذلك بتأهل المنتخب السعودي الأول لنهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، في إنجاز تاريخي تمثـل بتصدره للمجموعة.

أما فيما يخص الخطط التطويرية وتنظيم العمل في القطاع، فكان سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، قد أعلن خلال شهر مارس، عن تأسيس خمسة اتحادات بارالمبية جديدة هي (السباحة– الإعاقات البصرية– الجلوس والكراسي– البوتشيا– ألعاب القوى)، وإدراج الرياضة البارالمبية تحت 14 اتحادًا رياضيًا، فضلًا عن إعلان فصل الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية إلى كيانين مستقلين؛ هما (الرياضات الجليدية– الثلجية).

على جانب آخر، ترأس وفد من المملكة العربية السعودية، الاجتماعَ السادس لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية في دورته الـ(42)، الذي استضافته وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، على مدار يومين، وذلك في إطار الحوار والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفيما يخص تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الوزارة ومختلف القطاعات، شهد شهر مارس توقيع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اتفاقيةَ تعاون مع وزارة الحرس الوطني؛ بهدف وضع خطط وبرامج رياضية مشتركة، تسهم في تحقيق نتائج مشرفة على الأصعدة كافة.

كما تواصلت إقامة الفعاليات الرياضية المقامة للوزارة، حين دشن سمو وزير الرياضة، ومعالي الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، النسخةَ الثالثة من دوري المدارس لكرة القدم والألعاب المختلفة للبنين والبنات، والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، كمشروع وطني رياضي مشترك، بدأ في عـام 2019، ويهدف إلى صناعة جيل جديد للرياضة السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما رعى سمو وزير الرياضة، حفلَ تخريج طلاب ماجستير الإدارة الرياضية، الذي أقامه معهد إعداد القادة.

*استقبال للأبطال في إبريل

استقبل سمو وزير الرياضة في شهر إبريل، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، بعد تحقيقهم إنجاز التأهل إلى كأس العالم لكرة اليد للمرة العاشرة في تاريخ الأخضر، وحصولهم على الميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا، كما شهد هذا الشهر انطلاق النسخة الثالثة من دوري المدارس، بمشاركة 135.934 طالباً، يمثلون 15455 فريقاً.

كما شهد الشهر ختام بطولة أكاديمية مهد الرمضانية، والتي أقيمت في المدينة المنورة، بمشاركة (50) فريقًا، كما نظَّم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع النسخة الثانية من كأس العالم للأهداف العالمية في المملكة.

* في مايو.. تشريف القائد الملهم

تشرَّف الرياضيون في شهر مايو برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021– 2022، حيث أناب -أيده الله- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لحضور المباراة النهائية التي توّج فيها فريق الفيحاء بالكأس، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت بين فريقي الهلال وشقيقه الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعلى صعيد الاجتماعات الدولية، التقى سمو وزير الرياضة برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA السيد جياني إنفانتينو في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب لقائه برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA السيد ألكسندر تشيفرين.

كما وقعت وزارة الرياضة، بحضور سمو الوزير، مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما شارك معالي نائب الوزير بالنيابة عن سمو الوزير في اجتماعات الدورة 67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في مصـر، إضافةً إلى ترؤسه وفد المملكة في اجتماع الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

* إنجاز قاري.. وذهبية عالمية في يونيو

حفل شهر يونيو بمزيد من الإنجازات الرياضية للوطن، حين حقق المنتخب السعودي الأولمبي تحت “23” عامًا، بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، والذي حظي باستقبالٍ من سمو وزير الرياضة، والذي استقبل الأبطال، ووجَّه بتقديم مكافأة مالية، قدرها مليون ريال لكل لاعب، كما انتزع الرباع السعودي علي مجيد، ذهبية الخطف وفضية المجموع في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال تحت 17 عامًا.

وبحضور معالي نائب وزير الرياضة، توّج فريق الهلال في هذا الشهر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021- 2022، كما توّج معالي أ. بدر القاضي الفائزين بدوري نخبة المدارس.

توالت الإنجازات الخضراء، عندما نجح المنتخب السعودي للتايكوندو بالحصول على ثلاث ميداليات برونزية في بطول آسيا بكوريا الجنوبية، كما استطاع المنتخب السعودي للبولينج تحقيق برونزية الفرق في بطولة العالم للشباب.

* في يوليو.. هدفٌ رياضي وطني يتحقق

حققت وزارة الرياضة في شهر يوليو هدفًا رياضيًا وطنيًا في “رؤية المملكة 2030″، يتمثل في زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 48.2%، وهو ما يدفع الوزارة بشكل إيجابي لمضاعفة الجهود لاستكمال تحقيق ما تبقى من أهداف ورؤى.

كما تم خلال الشهر، انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف، وتحدي (4000) خطوة، إلى جانب إطلاق حملة “لما تسوي رياضة” للتوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني.

كما شاركت الوزارة في أعمال حج عام 1443هـ، من خلال فريق عمل الكشافة الذين خدموا ضيوف الرحمن.

واستمرارًا للنجاحات الرياضية، حقق المنتخب السعودي للشباب لكرة الطائرة، لقب النسخة الأولى لبطولة غرب آسيا، كما تأهل شباب الأخضر لكرة اليد لكأس العالم 2023، فيما نال الرباع السعودي علي العثمان ميدالية منافسات بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والناشئين.

* حضور وتشريف لنزال عالمي في أغسطس

تشرّفت رياضة الوطن والرياضيون في شهر أغسطس، بحضور سمو ولي العهد -حفظه الله-، نهائي بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل “نزال البحر الأحمر”، حيث توّج سمو وزير الرياضة الأوكراني أولكسندر أوسيك باللقب، كما شهد الشهر موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية.

وفي أغسطس، حصلت الوزارة على جائزة الارتباط الوظيفي لعام 2021م، إلى جانب تحقيقها شهادة الاعتماد “الآيزو 20000” الخاصة بتقنية المعلومات.

وتوّج المنتخب السعودي للشباب ببطولة كأس العرب، وتأهل منتخب الناشئين لكرة الطائرة إلى كأس العالم 2023، كما شهدت مشاركة المملكة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة في تركيا، تحقيقَ الأبطال ميداليتين ذهبيتين، و12 ميدالية فضية، و10 برونزيات.

وشهد ختام الشهر، تعاون وزارة الرياضة مع مركزي “ذكاء” و”سدايا”، أثمر عن انطلاق تحدي الذكاء الاصطناعي في الرياضة لعام 2022، ولم تتوقف الوزارة عن الحملات الرياضية، مطلقةً حملة “رياضتك تنعشك”، وفعالية يوم الشباب الدولي.

* في سبتمبر.. عرّاب الرؤية يطلق استراتيجية وطنية جديدة

أطلق سمو ولي العهد -حفظه الله- في شهر سبتمبر، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية؛ لجعل المملكة مركزاً عالمياً في قطاع الألعاب بحلول عام 2030، كما حفل الشهر بختام مهرجان سمو ولي العهد للهجن، الذي توّج من خلاله صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين.

وفي شهر سبتمبر، احتضنت جدة اجتماع الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة، كما احتفلت الوزارة باليوم الوطني السعودي الـ92، وأطلقت حملتَي “بطل وطني” و”دمك سعودي” للتبرع بالدم.

كما شهد سبتمبر الإعلان عبر منصة “نافس” عن تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من إنشاء أنديتهم والمشاركة في المسابقات المحلية، ومشاركة أربعة أندية جديدة في دوري الدرجة الرابعة “أندية تجارية مرخصة”.

كما تصدرت الوزارة، التقرير النصفي الأول لعام 2022، في التفاعل مع البرنامج الإعلامي الموحد GRID، وعلى صعيد تطوير البنى التحتية، افتتح معالي نائب وزير الرياضة بدر القاضي، القبة الرياضية بالدمام، فيما تم تخريج أول دفعةٍ من طلبة دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي من معهد إعداد القادة.

* أكتوبر.. شهرٌ من الأحداث الرياضية الكبرى

كان استقبال سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- لبعثة المنتخب السعودي الأول قبل المشاركة في مونديال قطر 2022، أبرز وأهم الأحداث المرتبطة بالرياضة السعودية، التي عكست اهتمام القيادة بكل مَن يمثل الوطن في المحافل الدولية، كما شهد الشهر ذاته، فوز المملكة باستضافة حدث عالمي آخر كبير، متمثـل بدورة الألعاب الآسيوية الشتوية “تروجينا 2029”.

*دورة الألعاب السعودية

أكبر حدث رياضي وطني، تمثـل في “دورة الألعاب السعودية”، حيث كان نقطة انطلاق المنافسات فيه خلال شهر أكتوبر، وسط مشاركة 6 آلاف رياضي ورياضية في مختلف الألعاب، وبجوائز تقدر بـ200 مليون ريال، ولم تتوقف الأحداث المميزة، وذلك حين انطلق موسم الدرعية 2022، والذي دشنه سمو وزير الرياضة في الدرعية التاريخية، وقصّ شريط الفعاليات الرياضية في الموسم بإقامة منافسات الجولة الأخيرة لنهائيات بطولة لونجين لأبطال قفز الحواجز، التي فاز بها الفارس البريطاني “بين ماير”.

ولأن المملكة موطن للرياضة، تواصلت الاستضافات للأحداث العالمية حين أقيمت بطولة العالم لكرة اليد “سوبر جلوب 2022″، بمشاركة أندية عالمية من مختلف القارات، والتي فاز بها فريق ماغديبورغ الألماني.

كما افتتح معالي نائب وزير الرياضة في هذا الشهر “منتدى الشباب الخليجي الثاني”، وكذلك “ملتقى واعد” السعودي- الإماراتي.

* نوفمبر.. دعوة رسمية ولقاءات دولية في المشاركة العالمية

مع انطلاقة مونديال كأس العالم قطر 2022، وتسجيل الأخضر السعودي لانتصار كبير وتاريخي على المنتخب الأرجنتيني في مستهل البطولة بهدفين لهدف، رفع سمو وزير الرياضة شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على التهنئة الكريمة بمناسبة هذا الانتصار.

والتقى سموه بالمتطوعين السعوديين المشاركين في منافسات الكأس العالمية، حيث ثمّن جهودهم في تمثيل المملكة، وإظهار كفاءات أبنائها أمام المشجعين من شتَّى أنحاء العالم، كما عقد العديد من الزيارات واللقاءات على هامش إقامة كأس العالم 2022 في قطر، وفي مقدمتها لقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، فضلًا عن تفقد سموه منطقة البيت السعودي التي تمت إقامتها بالتزامن مع منافسات الحدث العالمي الكروي الكبير، إلى جانب لقائه بمجلس الجمهور السعودي.

أما على صعيد الإنجازات، فقد حققت المملكة المركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت 2022، وتوّج المنتخب السعودي تحت (23) سنة لكرة القدم ببطولة اتحاد غرب آسيا، كما حققت دنيا أبو طالب، الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكبار للتايكوندو.

وفي نوفمبر كذلك، تم الإعلان عن استضافة موسم الدرعية لمنافسات كأس السوبر الإسباني، كما أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو عن فوز المملكة باستضافة نهائيات الجائزة الكبرى للعبة، وأسدل الستار على منافسات دورة الألعاب السعودية الأولى، وسط تحقيق نجاحات كبيرة للدورة.

الشهر ذاته تضمن إقامة بطولة جولة العالم لكرة السلة 3*3، التي فاز بها فريق ريجا، أما على صعيد الحملات فقد شاركت الوزارة في حملة “كات ووك”، التي تهدف إلى رفع الوعي بحماية القطط البرية من الانقراض، كما دشنت فعاليات موسم حائل 2022.

* ختام العام الناجح بجملة من الأحداث البارزة في ديسمبر

في ديسمبر، ونيابة عن سمو ولي العهد -حفظه الله- تسلَّم سمو وزير الرياضة، الحزام الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو 9 دان، وذلك تقديراً من الاتحاد الدولي لجهود سمو ولي العهد، في دعم رياضة التايكوندو عالمياً، والحركة الرياضية العالمية.

كما تم الكشف عن مسار رالي داكار 2023 الذي تحتضنه المملكة للمرة الرابعة على التوالي في 31 من الشهر ذاته، إلى جانب تدشين موسم نادي سباقات الخيل، بافتتاح البطولات الكبرى بكأسي “ولي العهد”.

وفي إطار دعم الرياضات النسائية، سلَّمت المملكة ملفها الخاص لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، أما الإنجازات والنجاحات الرياضية فتواصلت في هذا الشهر، حين تمكن السائق السعودي يزيد الراجحي من تحقيق بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية باها “فئة T1″، والسائق عبدالمجيد الخليفي الذي حقق بطولة العالم للدراجات النارية باها “فئة الكواد”، أما دانية عقيل فحققت المركز الثاني في “فئة T3″، ومشاعل العبيدان المركز الثالث عالميًا.

ولم يمضِ الشهر دون إقامة أحداث رياضية مميزة، من خلال إقامة بطولة كأس الدرعية للتنس، التي فاز بها الأمريكي تايلور فريتز، بمشاركة مصنفين عالميين.

أما محليًا فقد توَّج مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك الفائزين بسباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل، وكذلك كأس قفز الحواجز، كما أقيمت فعاليات سباق نصف ماراثون جدة، واختتمت منافسات موسم حائل 2022.

كما أعلن عن استضافة المملكة لبطولة العالم للكبار لرفع الأثقال، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، لينضم إلى جملة الأحداث الرياضية التي تحتضنها المملكة، وأصبحت من خلالها موطنًا لمختلف الألعاب والرياضات.