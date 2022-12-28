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وزير العدل يدشن منصة مسؤول لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      28 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، منصة مسؤول، بهدف تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني وتطبيق السياسات والإجراءات والمعايير  والضوابط وتعزيز الوعي لدى منسوبي الوزارة، ورفع مستوى المسؤولية لديهم، وتعزيز قيم المحافظة على الأصول المعلوماتية والتقنية للوزارة.

وتعد “مسؤول”، منصة تعليم إلكتروني، تحوي أهم الموضوعات المتعلقة بأمن المعلومات، وتتميز بسهولة الاستخدام؛ حيث تعرض المحتوى التوعوي للمستخدم على شكل فيديوهات توعوية ثرية بالمعارف والنصائح.

وتتيح المنصة لموظفي وزارة العدل، مشاهدات الدورات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومن ثم أداء اختبار إلكتروني، والحصول على شهادة إتمام البرنامج.

وتأتي منصة مسؤول في سياق التحول الرقمي الكامل للخدمات العدلية، والذي يواكبه الاهتمام الكبير من قبل الوزارة بالأمن السيبراني.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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