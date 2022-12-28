المملكة تؤكد دعمها لجهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية

الرياض : البلاد

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم المملكة العربية السعودية لجهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية.

وتلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان ، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

كما بحث الوزيران، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، وأكّد سموه على مواصلة بذل المملكة كافة الجهود بين كل الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيًا.