خبراء شركة “كارير” في الإمارات يسلطون الضوء على أهمية إزالة الكربون وجودة الهواء الداخلي

شركة “كارير” تعرض حلولاً لدورة الحياة بصفتها راعياً لأنظمة تدفئة وتهوية وتبريد الهواء في في اكبر معرض للبناء و التشييد The Big 5

البلاد : متابعات

شاركت شركة “كارير” الشرق الأوسط باعتبارها راعياً لأنظمة تدفئة وتهوية وتبريد الهواء (HVAC) في معرض الخمسة الكبارBIG 5 ، الحدث الدولي المتخصص في مجال الإنشاءات ومواد البناء، حيث عرضت أحدث حلول تدفئة وتهوية وتبريد الهواء (HVAC) المتاحة في الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر هذا المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وقد استقطب أكثر من 50000 زائراً خلال فعالياته التي استمرت لمدة أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي. وشركة “كارير” الشرق الأوسط هي إحدى الشركات التابعة لشركة “كارير جلوبال كوربوريشن” (رمزها في بورصة نيويورك: CARR)، المزود العالمي الرائد لحلول المباني وحلول سلسلة التبريد الصحية والآمنة والمستدامة والذكية.

وقد تلقى معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، موجزاً حول حلول دورة الحياة التي توفر الطاقة والمدعومة رقمياً التي تنتجها شركة كارير من قبل السيد ساتيا مورثي، المدير التنفيذي لشركة كارير الشرق الأوسط. وقد شارك في معرض BIG 5 أكثر من 2000 عارض من أكثر من 60 دولة مما جعله واحداً من أكبر الأحداث التي انعقدت في الإمارات العربية المتحدة.

كما أشار السيد ساتيا مورثي، المدير التنفيذي لشركة كارير الشرق الأوسط قائلاً: “باعتبارها شركة رائدة عالمياً، كان من دواعي سرور “كارير” بأن تشارك وتكون جزءاً من معرض الخمسة الكبار Big 5 لهذا العام بصفتها الراعي الوحيد لأنظمة التكييف والتهوية وتكييف الهواء”. وأضاف قائلاً: “لقد أظهرت مجموعة منتجاتنا التي تم عرضها في هذا الحدث التزامنا بالاستدامة والتحسين المستمر لكفاءة الطاقة وتقديم حلول لعملائنا لإلهام الثقة في تحسين جودة الهواء الداخلي لشاغلي الأبنية في الظروف المناخية القاسية في الشرق الأوسط.”

وقد نفذت شركة “كارير” ورشتي عمل حضرهما أكثر من 100 مشارك، كما عرضت “كارير” على الحضور، خلال ورشتي العمل هاتين، التدفق المتغير لسائل التبريد وعناصر التحكم وتكنولوجيا أتمتة المباني.

قدمت شركة “كارير” خلال الحدث حلولاً للتبريد، مثل نظام التبريد بالتدفق المتغير لسائل التبريد XPower®️ VRF ونظام AquaEdge®️، وهو عبارة عن مبرد يعمل بالطرد المركزي ووحدات معالجة الهواء ووحدات أسطح المباني وأنظمة التبريد المنفصلة “السبليت” المزودة بأنابيب ونظام أتمتة المباني وعناصر التحكم i-Vu ومجموعة الحلول، والمنصة الرقمية Abound™️ التي توفر جودة الهواء الداخلي في الوقت الفعلي والراحة الحرارية وأفكاراً ورؤى حول استخدام الطاقة.

وبالنسبة لأصحاب المباني، فقد عرضت شركة “كارير” مجموعة شاملة من عروض المباني الصحية المصممة لتحسين جودة الهواء الداخلي. كما عرضت شركة “كارير” مجموعة كاملة من الحلول التي تدعم الحياة الصحية وتساعد على بناء الثقة في سلامة الأماكن الداخلية التي تراوحت من تقييم جودة الهواء الداخلي والمراقبة في الوقت الفعلي إلى أجهزة تنقية الهواء المحمولة وتحديثات النظام.

للحصول على مزيد من المعلومات حول حلول “كارير” المتكاملة المتوفرة في الشرق الأوسط، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.carrier.com/commercial/en/ae/