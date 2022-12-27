الأكاديمية المالية تطلق اختبار الشهادة المهنية للإلتزام في البنوك

الرياض : البلاد

أعلنت الأكاديمية المالية عن إطلاق “اختبار الشهادة المهنية للإلتزام في البنوك” حيث يأتي ذلك انطلاقًا من دور الأكاديمية المالية في تطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي السعودي.

وأوضحت الأكاديمية أن الاختبار يستهدف جميع العاملين في وظائف الالتزام في قطاع البنوك بهدف بناء قدرات الموظفين في مجال الالتزام في البنوك وتعد الشهادة أحد أدوات القياس المسهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى لدى موظفي الالتزام في قطاع البنوك، حيث يشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بمفهوم الالتزام المتخصص.

وعملت الأكاديمية المالية بالتعاون مع الخبراء في قطاع البنوك على بناء المادة التعليمية وفقًا لممارسات السوق السعودي حيث

يمكن التسجيل والاطلاع على تفاصيل الاختبار زيارة موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي : https://fa.gov.sa/ar/services/Pages/ExamDetails.aspx?EId=c586db06-ce43-4073-865d-af61010cf0b4

فيما أطلقت الأكاديمية المالية مؤخرا الاختبار المهني في أساسيات تمويل الأفراد والذي يُعتبر أحد أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى لدى موظفي التمويل في قطاع البنوك وشركات التمويل.