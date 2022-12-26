التعادل السلبي يحسم مواجهة القادسية والفيصلي.. ونجران يحقق فوزه الثاني

حائل- خالد الحامد
خيم التعادل السلبي على مواجهة القادسية وضيفه الفيصلي، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في افتتاح منافسات الجولة 14 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، فرفع القادسية رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثاني عشر، والفيصلي27 نقطة ليحافظ على المركز الأول.
وكسب فريق الرياض ضيفه أحد 2-1، في لقاء احتضنه ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز في الرياض. افتتح التسجيل للفريق العاصمي فهد الرشيدي، قبل أن يضيف زميله نيكولا الهدف الثاني، فيما استطاع أحد تقليص الفارق عن طريق محمد فؤاد.
فبات رصيد الرياض 22 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أحد عند 14 نقطة في المركز 14.
وعلى ملعبه، حقق نجران فوزه الثاني بعد أن تغلب على ضيفه الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدفين. سجل ثلاثية نجران، ريان كارلوس أندريا “هدفين” الثاني من ركلة جزاء ، فيما سجل للساحل مازن السويلم، وميدوين، وأضاع لاعب نجران قصي الشلالي ركلة جزاء.
🎥 | أهداف مباريات اليوم الأول من الجولة الـ14 ⚽️🎯
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/fUKKKHyaUj
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 26, 2022